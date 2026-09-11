El Govern amplía hasta el 30 de septiembre el plazo para adherirse al autoconsumo compartido del ParcBit

Placas fotovoltaicas en el ParcBit para el autoconsumo compartido. - CAIB

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha ampliado el plazo para adherirse al autoconsumo compartido de las pérgolas fotovoltaicas del ParcBit hasta el 30 de septiembre.

La Conselleria ha destacado este viernes en un comunicado que, hasta ahora, 60 empresas, 21 viviendas y 20 instituciones han reservado un total de 1.376 kilovatios (kW) de potencia.

Una vez atendida la demanda prioritaria de las empresas del ParcBit, se abre ahora la potencia disponible a particulares, autónomos y empresas que tengan el contador del suministro situado a menos de cinco kilómetros de la instalación.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha valorado la "buena respuesta de las empresas del ParcBit" y ha señalado que ahora se aprovecha "la capacidad disponible para extender los beneficios del autoconsumo compartido a más familias, autónomos y empresas del entorno".

El proyecto se basa en las pérgolas fotovoltaicas instaladas en el aparcamiento del ParcBit, que suman 3,6 megavatios de potencia. Los participantes podrán consumir energía solar pública y de proximidad sin necesidad de disponer de una cubierta propia, instalar placas fotovoltaicas, realizar una inversión inicial o asumir su mantenimiento.

La energía consumida se descontará automáticamente de la factura eléctrica a través de la compañía distribuidora, sin necesidad de cambiar de comercializadora.

En el caso del ParcBit, la cuota anual es de 100 euros por cada 1,25 kW asignados y la potencia se determina teniendo en cuenta el consumo de cada participante.

Esta ampliación permitirá que también puedan incorporarse viviendas y actividades económicas de otras zonas situadas dentro del radio establecido, entre las cuales está el polígono de Son Castelló. De este modo, la energía generada en el ParcBit podrá beneficiar a más familias y negocios del entorno.

Los participantes podrán consumir energía solar pública y de proximidad sin necesidad de disponer de una cubierta propia, instalar placas fotovoltaicas, realizar una inversión inicial o asumir su mantenimiento.

La energía consumida se descontará automáticamente de la factura eléctrica a través de la compañía distribuidora, sin necesidad de cambiar de comercializadora. En el caso del ParcBit, la potencia se determina teniendo en cuenta el consumo de cada participante.

Las personas y empresas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el 30 de septiembre mediante los formularios disponibles en el web del Instituto Balear de la Energía o presencialmente en cualquiera de las Oficinas para la Transición Energética de Baleares.