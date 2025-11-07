Govern amplía hasta 8,3 millones de euros las ayudas a la innovación en pymes ante el éxito de la convocatoria

El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, en rueda de prensa - CAIB

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliará hasta los 8,3 millones de euros la convocatoria de ayudas para la innovación y la digitalización de las pequeñas y medianas empresas, después del gran número de solicitudes presentadas para la primera convocatoria, que contaba con un presupuesto de 3,7 millones de euros.

Así lo ha destacado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha mostrado su "orgullo" --como conseller competente en la materia-- de haber sacado estas ayudas, que no se convocaban desde 2018.

Esta convocatoria, conocida como 'Turboconvo', está dirigida a mejorar la capacidad de innovación de las pymes, la creación de agrupaciones empresariales innovadoras, la digitalización para las pymes, la aceleración y la innovación abierta, la organización de acontecimientos relacionados con la innovación y las inversiones en innovación para el territorio balear para los años 2025, 2026 y 2027.

Las ayudas están cofinanciadas con fondos del Programa Operativo Feder 2021-2027, por un importe de 8,3 millones de euros, con cargo en los presupuestos autonómicos el año 2025 y las sucesivas aplicaciones presupuestarias.

En el ejercicio de 2025 se recibió un número de solicitudes de ayudas para llevar a cabo las actuaciones previstas de la convocatoria con las condiciones para ser evaluadas favorablemente, muy superior al inicialmente previsto.

Por eso, la Comisión Evaluadora de la convocatoria recomendó modificar la convocatoria para ampliar el presupuesto destinado a las líneas de ayuda de concurrencia competitiva con el objetivo de poder subvencionar todas las propuestas aprobadas que lograron la puntuación mínima establecida.