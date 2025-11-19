El Govern aplicará hasta diciembre tratamiento aéreo en Ibiza contra la procesionaria del pino

IBIZA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, a través del Servicio de Sanidad Forestal, ha realizado este miércoles una sesión informativa para presentar las próximas actuaciones de control de la procesionaria del pino en Ibiza y, entre las medidas previstas, este año nuevamente se está aplicando un tratamiento aéreo -mediante avión y helicóptero- que se desarrollará hasta principios de diciembre.

En este sentido, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha explicado que el tratamiento se dirigirá a las masas forestales de los municipios más afectados situados en el norte, el centro-oeste y el centro-este de la isla, así como a la zona del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera. En total, se intervendrá sobre una superficie de 15.000 ha en Ibiza y Formentera, con doble pasada.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, el coste total de las actuaciones de control de la procesionaria en 2025 en Ibiza y Formentera es de 3,3 millones de euros. Hasta el año 2028 se destinará a todas las Pitiusas un total de 11,18 millones de euros.

El Govern ha recordado que el producto fitosanitario que se utiliza es el mismo que en los últimos años, el Bacillus thuringiensis variedad kurstaki. Se trata de un producto biológico, una bacteria presente de forma natural en el suelo y en las plantas. Sólo permanece unos pocos días sobre las hojas, ya que se degrada rápidamente por efecto de los rayos ultravioleta. Además, no afecta a las abejas y puede emplearse en agricultura ecológica.

El conseller ha recordado que la procesionaria del pino llegó a Ibiza en 1975, hace 50 años, y continúa controlada. "Es un éxito logrado gracias a las actuaciones de control que se han llevado a cabo y no nos detendremos, porque hasta 2027 continuaremos con las actuaciones para controlar el insecto en las islas", ha dicho.

Simonet también ha destacado que la procesionaria, además de afectar a los ecosistemas forestales, "causa afecciones a personas y animales, especialmente a los perros, ya que las orugas tienen pelos muy urticantes que provocan alergias y obstrucciones en las vías respiratorias. Por ello, debe evitarse el contacto y su manipulación".

La gran extensión de las superficies de pinar potencialmente afectadas por la procesionaria del pino en Ibiza (25.088 hectáreas) y la intensidad de los daños que está causando en estas formaciones de bosque autóctono hacen que sea necesario adoptar medidas de lucha contra esta potencial plaga en masas continuas de pinar.

El Govern recuerda que, en 2021, se declaró un foco incipiente de plaga en la zona noreste de Ibiza. Sin embargo, en los últimos años se ha detectado un incremento de la población del insecto en otras zonas de la Isla que no están incluidas en este foco, motivo por el que se intensificaron las eliminaciones de bolsones y las capturas. Asimismo, se ha constatado una notable reducción de los niveles de afectación en Formentera.

El tratamiento aéreo no es la única medida de control. El Servicio de Sanidad Forestal ha reforzado el tratamiento terrestre con la adquisición de dos cañones, uno de los cuales quedará ubicado en las Pitiusas. El tratamiento terrestre se aplica desde mediados de octubre y hasta finales de diciembre. Se prevén dos pasadas en días no consecutivos, en función de las condiciones meteorológicas. El producto que se aplica es el mismo que en el tratamiento aéreo.

Dentro del programa de control integral de plagas, la Conselleria mantiene el control biológico de la procesionaria con la instalación en la isla de 82 cajas refugio para murciélagos y 105 cajas nido para aves insectívoras, depredadores naturales de este insecto. Este verano pasado, se han colocado en Ibiza 9.171 trampas G de feromona con un nuevo sistema que permite capturar más mariposas y evita la entrada de fauna no diana -especialmente lagartijas. También se han instalado 1.454 trampas en Formentera.

En total, se han capturado 13.450 ejemplares en Ibiza y 3.362 en Formentera. Cabe recordar que en 2024 se capturaron 32.203 machos en las 8.000 trampas instaladas en Ibiza y 8.104 machos en las 1.102 trampas de Formentera. Además, entre enero y marzo de 2025 se eliminaron 15.539 bolsones en Ibiza y 6.332 en Formentera.

Por otra parte, la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha elaborado estudios sobre la procesionaria del pino y ha liberado parasitoides de los huevos de esta oruga.

Finalmente, cabe recordar que el Servicio de Sanidad Forestal ha editado los trípticos y que los controles de calidad que se llevan a cabo en Ibiza, los mismos que en Formentera, han sido objeto de interés de la publicación especializada Foresta.