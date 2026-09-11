El Govern apoya la limitación de vehículos en Menorca y avala su tramitación parlamentaria

MENORCA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha acordado este viernes manifestar su criterio favorable a la toma en consideración y dar su conformidad a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley de modificación de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, presentada por el Consell de Menorca.

La iniciativa, admitida a trámite por la Mesa del Parlament, permitirá avanzar en la regulación de la afluencia de vehículos en Menorca, en el marco de las herramientas de protección y ordenación vinculadas a la condición de la isla como Reserva de Biosfera.

De este modo, el Govern ha mostrado su apoyo a la iniciativa impulsada por el Consell de Menorca y ha facilitado que pueda continuar su recorrido parlamentario. El acuerdo da respuesta al requerimiento del Parlament para que el Ejecutivo autonómico se pronuncie sobre la toma en consideración de la proposición de ley y sobre su conformidad con la tramitación.

Este posicionamiento da continuidad al apoyo del Govern a las medidas destinadas a ordenar la afluencia de vehículos en las islas. En este sentido, el Ejecutivo autonómico ya avaló la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa para regular la entrada de vehículos en Mallorca.

En el caso de Menorca, la propuesta parte del Consell y se enmarca en la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, que establece herramientas para avanzar hacia una movilidad más sostenible y compatibilizar la actividad turística con la preservación del territorio y los recursos de la isla.

La tramitación parlamentaria permitirá ahora que la iniciativa sea debatida y, en su caso, aprobada por el Parlament, que es quien debe valorar el contenido de la modificación legislativa propuesta.

El Govern ha reafirmado de esta manera su compromiso con la protección del territorio, la sostenibilidad y la ordenación de la movilidad, así como con el desarrollo de herramientas que permitan gestionar los flujos de vehículos de modo adecuado a las características y necesidades de cada isla.