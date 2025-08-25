El Govern apoyará a las reales academias de Baleares con 38.000 euros

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones para las reales academias de Baleares para este año, cuya cuantía ascenderá a los 38.000 euros.

Estas ayudas, que irán con cargo a los presupuestos autonómicos, se pueden solicitar hasta el próximo 15 de septiembre y se pagarán en su totalidad por anticipado.

La convocatoria, según ha informado la Conselleria en un comunicado, busca apoyar las actividades organizadas por estas corporaciones de derecho público en el marco de sus fines de estudio y generación de conocimiento, así como favorecer la transferencia de este conocimiento a las instituciones y a la sociedad.

Entre sus actividades destacan la realización de cursos, conferencias, talleres, jornadas, encuentros, seminarios, programas de investigación, actas o mesas redondas. También la edición de libros, revistas, informes o estudios, la realización o mejora de páginas web y la organización de exposiciones, muestras, ferias y conciertos.

Como también sucedió el año pasado, esta convocatoria prevé incluir los gastos de funcionamiento de las sedes de las reales academias, de alquiler, limpieza, comunicaciones telefónicas de voz y datos, electricidad, gas, agua, tasas e impuestos sobre el inmueble y seguros, que serán subvencionables siempre que sean indispensables para preparar o ejecutar el proyecto de manera adecuada y estén relacionadas directamente con la actividad subvencionada.

Las razones de interés público para el pago anticipado de hasta el 100% de estas subvenciones se justifican, ha apuntado la Conselleria, por el hecho que se trata de entidades sin ánimo de lucro que, en general, disponen de recursos muy limitados para atender el pago de los gastos que genera la realización de sus finalidades y tienen dificultades para acceder al crédito.

El pago de las subvenciones se hará efectivo, con carácter general, una vez que se haya acreditado el desempeño de la finalidad para la cual se ha otorgado la subvención y se haya justificado la ejecución de la actividad subvencionada.

Para presentar las solicitudes la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento ha habilitado un trámite telemático que está disponible en su página web y en su sede electrónica.