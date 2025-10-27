El Govern aprobará varios decretos para regular las elecciones en las federaciones y proteger eventos deportivos

Archivo - Jugadores de voley en una playa de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha presidido este lunes la Asamblea del Deporte y la Actividad Física, donde ha presentado tres decretos con los que tratará de regular las elecciones en las federaciones y proteger los eventos deportivos.

Este encuentro ha reunido a representantes del sector deportivo de las Baleares para compartir información, recoger propuestas y avanzar en el desarrollo del Plan Estratégico del Deporte, según ha informado la Conselleria del ramo en un comunicado.

Durante la sesión, se han explicado las candidaturas a los Premios Esports IB, que se entregarán el viernes 19 de diciembre en el Conservatorio de Música de Baleares, tras la deliberación del jurado que está prevista para el 13 de noviembre.

Por una parte, se ha expuesto el decreto de eventos singulares, que da cumplimiento al artículo 114 de la Ley del Deporte y tiene como objetivo definir qué eventos deportivos deben ser objeto de protección y qué requisitos deben cumplir.

Por otra parte, se ha anunciado la creación de un nuevo marco normativo más participativo y ágil, que permitirá que todo el tejido deportivo conozca con antelación las normas que regirán las convocatorias de elecciones federativas del año 2028.

Además, se ha propuesto adaptar y modernizar el decreto actual, al incorporar a los técnicos --además de los deportistas-- y ampliar de dos a tres los periodos para presentar solicitudes.

El conseller también ha destacado la importancia de continuar trabajando en la línea de coordinación entre el 112, la Dirección General de Deportes y las federaciones deportivas, con el objetivo de "garantizar una respuesta más eficaz ante situaciones de alerta meteorológica".

Como es habitual, los Consells insulares han dispuesto de un espacio propio para exponer sus proyectos e iniciativas deportivas.