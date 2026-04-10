El Govern aprueba el nombramiento de Coloma Margarita Capó como nueva directora del Ibassal

PALMA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nombramiento de Coloma Margarita Capó como nueva directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal).

La trayectoria profesional de Coloma Margarita Capó se ha desarrollado en el ámbito de la gestión de los recursos humanos, con experiencia en la Administración pública y formación en prevención de riesgos laborales, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa.

Este nuevo nombramiento permitirá impulsar una reorganización de la dirección del Ibassal con el objetivo de optimizar su funcionamiento y encarar con garantías los retos de este último año de legislatura, especialmente en el ámbito de la reducción de la siniestralidad laboral y el refuerzo de la cultura preventiva.

Cabe recordar que el Ibassal es el organismo autónomo del Govern encargado de la promoción de la seguridad y la salud en el trabajo en Baleares.