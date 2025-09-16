El Govern asegura que el Gobierno les "da la espalda" y que la emergencia migratoria "no responde" a sus reclamaciones

Archivo - La consellera de la Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión en el Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha censurado que el Gobierno central les "da la espalda" ante sus reivindicaciones en materia migratoria y ha apuntado que la declaración de la emergencia migratoria "no responde" a lo que solicitan.

De esta manera se ha expresado la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada en el informativo de IB3 sobre esta cuestión.

La representante del Ejecutivo ha indicado que esta declaración viene impulsada desde la Secretaría de Estado de Migraciones, por lo que ha afirmado que únicamente se posibilita realizar actuaciones de emergencia en los ámbitos de actuación del Estado, como los puertos y en una primera atención a los migrantes recién llegados.

En ese sentido, ha recalcado que los Consells insulares también solicitaron esta declaración hace más de un año para poder desarrollar actuaciones de emergencia, como habilitar espacios para atender a los menores o el despliegue de Frontex, algo que se les habría denegado.

Por otro lado, Estarellas ha apuntado que el Govern también planteó la declaración de contingencia migratoria, pero el Gobierno ya ha anunciado que la rechazaría porque Baleares no cuenta con una ratio de menores migrantes que supere por tres la capacidad de acogida.

"La realidad es que día tras día llegan menores de manera sorpresiva y se nos deniega la declaración de emergencia y la contingencia migratoria, mientras la solicitada por el Gobierno se aprueba. Esto es una incongruencia", ha alegado.

Consultada por si creen que esto podría ser un primer paso del Gobierno en este sentido, ha reclamado que, si es un primer paso, se "demuestre" y, si después de esto viene otro, "lo hagan ya".

"Que el Gobierno no espere a que Baleares llegue a la situación de Canarias para dar herramientas a la Administración autonómica, a través de los Consells insulares, para atender a los menores", ha defendido.

Estarellas ha manifestado que para el Govern es "incomprensible" que el Gobierno dé pasos "rápidos" cuando sus organismos los solicitan, mientras el Govern lleva tres años advirtiendo de que la ruta balear se consolidaría y "no la reconocen, la niegan y no activan mecanismos", por lo que ha reprochado que lo único que hace el Ejecutivo central es "darse herramientas a sí mismo".