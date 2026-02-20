El Govern autoriza las ampliaciones de las escuelas infantiles de Santa Margalida y Portocolom

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado los proyectos de obras de ampliación de los centros de primer ciclo de educación infantil de Santa Margalida y de Es Faralló, situada en Portocolom, en el término municipal de Felanitx.

Así lo ha apuntado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después de la reunión del Consell de Govern de este viernes.

La ampliación de la 'escoleta' de Santa Margalida, declarada inversión de interés autonómico, prevé la creación de tres nuevas aulas que permitirán incorporar 37 plazas adicionales. Así, una vez finalizada la actuación, el centro dispondrá de un total de 74 plazas.

En cuanto a la ampliación de la 'escoleta' Es Faralló, también declarada inversión de interés autonómico, se incorporará un aula de cero a un año y dos aulas de dos a tres años, con lo que se sumarán 43 nuevas plazas. Cuando las obras estén completadas, el centro contará con siete unidades y un total de 86 plazas.