El Govern autoriza las cuatro subvenciones de 350.000 euros para proyectos humanitarios en Venezuela

July 30, 2026, La Guaira, Venezuela (Bolivarian Republic of: CARABALLEDA, LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 30, 2026: - Mario Flores / Zuma Press / Europa Press / Contact

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la concesión de cuatro subvenciones directas por un importe total de 350.000 euros a Cáritas Diocesana de Mallorca, Cruz Roja Española, Farmacéuticos Solidarios y Médicos del Mundo para desarrollar proyectos de ayuda humanitaria en Venezuela a raíz de los terremotos del pasado 24 de junio.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha informado de este acuerdo en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después que el pasado miércoles la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se reuniera con las entidades beneficiarias.

Las ayudas permitirán dar respuesta a las necesidades más urgentes de la población afectada, especialmente en los ámbitos de la alimentación, el agua, el saneamiento, la salud, la higiene y el alojamiento.

Las cuatro subvenciones se enmarcan en el procedimiento de concesión directa previsto para situaciones de urgencia y necesidades humanitarias.

De los 350.000 euros autorizados, Cáritas Diocesana de Mallorca recibirá 100.000 euros para ejecutar el proyecto 'Apoyo a la estabilización de las condiciones de vida y la recuperación temprana de la población afectada por los terremotos en Venezuela'.

La intervención está dirigida a 120 hogares, aproximadamente 480 personas, afectadas por los terremotos en los estados de Falcón y Yaracuy.

El proyecto, con una duración de un año, incluye la distribución de alimentos, ayudas económicas para cubrir necesidades básicas, kits de higiene y tratamiento del agua, así como medidas de protección y recuperación temprana.

Cruz Roja Española recibirá otros 100.000 euros para ejecutar el proyecto 'Respuesta humanitaria a las necesidades urgentes de la población afectada por los terremotos en Venezuela', centrado en cubrir las necesidades básicas inmediatas de los afectados, principalmente en Caracas, La Guaira y la Gran Caracas.

La actuación priorizará a las personas que han perdido sus hogares o no pueden regresar a ellos con seguridad, a las familias con personas desaparecidas y a quienes se encuentran en espacios temporales. Entre los recursos previstos se incluyen artículos de primera necesidad, material de alojamiento y kits de higiene.

Por su parte, Médicos del Mundo dispondrá de 100.000 euros para la iniciativa 'Mejora del acceso a agua segura, saneamiento e higiene para la población afectada por el terremoto en Venezuela', cuyo objetivo es mejorar el acceso al agua segura, al saneamiento y la higiene a unas 5.000 personas afectadas.

El proyecto contempla el suministro de agua mediante camiones cisterna, la instalación de diez depósitos de almacenamiento de 2.000 litros, la rehabilitación de puntos de agua afectados, y la distribución de kits para el tratamiento y almacenamiento seguro del agua y de higiene.

Finalmente, Farmacéuticos Solidarios recibirá 50.000 euros para dar respuesta a las necesidades recogidas en el proyecto 'Respuesta sanitaria y logística para la población afectada por los terremotos de Venezuela'.

La intervención, con una duración de cuatro meses, se centrará especialmente en niños y niñas, mujeres embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades crónicas y personas con discapacidad, y permitirá facilitar medicamentos y material sanitario, incluida la atención de necesidades relacionadas con la vacunación y la salud mental.

Con esta autorización, el Govern pone en marcha una respuesta humanitaria destinada a llegar a las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad después de los terremotos, a través de cuatro entidades especializadas y con capacidad de actuación directa sobre el terreno.