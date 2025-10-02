El Govern ayuda a más de 230 personas que buscan comprar o vender una empresa para impulsar el relevo generacional

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, visita uno de los negocios cedidos mediante el programa 'Ibrelleu'. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ayudado a 236 personas que buscan comprar o vender una empresa en funcionamiento para impulsar el relevo generacional y evitar su cierre.

Es el balance provisional del programa 'Ibrelleu', gestionado por la ADR Balears, y que forma parte del Plan de Relevo de Negocios ha informado la Consellería de Empresa, Autónomos y Energía.

Durante los primeros nueve meses de este año ha ofrecido asistencia a un centenar personas, de las cuales la mitad son cedentes, es decir, propietarios que quieren ceder su negocio por diferentes motivos. El resto son personas emprendedoras.

Además, durante este tiempo un total de cinco empresas se han cedido gracias al programa, a los que se suman una quincena de procesos de cesión en marcha.

UN "CASO DE ÉXITO"

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha visitado este jueves uno de los últimos "casos de éxitos" del programa, la floristería Flors i Verdesca de Palma.

La anterior propietaria, Catalina Isern, ha encontrado un relevo para el negocio, que a partir de ahora estará a cargo de la emprendedora Cristina Ruiz, quien mantendrá en su puesto a la persona que ha estado trabajando allí hasta ahora.

"Este caso constata la importancia de fomentar el relevo empresarial, puesto que sabemos que hay muchas empresas, muchas del sector comercio, que se jubilarán en unos años", ha destacado Sáenz de San Pedro.

El conseller ha asegurado que "las dos partes reciben un acompañamiento y unos servicios que facilitan mucho el proceso, y está demostrado que coger un negocio en funcionamiento es siete veces más sencillo que empezarlo de cero".