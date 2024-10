El Govern y el Ayuntamiento de Binissalem entregan las placas de comercio emblemático a los 15 locales adheridos

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Empleo y Energía y el Ayuntamiento de Binissalem han entregado este miércoles las placas de Emblemàtics Balears a los 15 establecimientos adheridos del municipio.

En concreto, el director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, y el alcalde de Binissalem, Víctor Martí, han sido los encargados de entregar los distintivos a las familias que están al frente de los comercios.

Los establecimientos emblemáticos de Binissalem son la Bodega Biniagual, Bodegas José L. Ferrer, Bodegues Oliver, la tienda de alimentación y bebidas Can Xiscos, la Carnisseria Can Puig, la Carnisseria Ca na Gori, el Celler Tianna Negre, el Forn Cas Soper, el Forn Nou, el comercio de moda y complementos Gisela, la mercería Tot Punt, y las bodegas Vins Ca'n Novell, Vins Can Verdura, Vins Nadal y Vins Ripoll.

Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, uno de los propósitos del programa de Emblemàtics Balears es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos.

A pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto del tejido comercial se beneficia de ello, ya que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas, han destacado.

Asimismo, son los ayuntamientos quienes identifican los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual de ADR Baleares que establece las diferentes categorías.

Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida, o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos.

Desde la Conselleria han puesto en valor el trabajo de identificación de los comercios que hacen los técnicos municipales, concretamente el agente de ocupación y desarrollo local. Así, cuando un local se incorpora al programa, se da a conocer en la página web del proyecto Emblemàtics Balears.

Actualmente son 33 los municipios de Baleares que están adheridos al programa, con un total de 380 comercios catalogados. Al detalle, los municipios que cuentan con establecimientos catalogados son Palma (83), Maó (30), Manacor (25), Campos (16), Binissalem y Santa Maria del Camí (15 cada uno), Ciutadella e Inca (14), Felanitx y Marratxí (12), Ferreries, Llucmajor y Vila (11), Pollença (9), Porreres, Sineu y Formentera (8), Alcúdia, Algaida, Sa Pobla, Santanyí, Lloseta y Artà (7), Consell (6), Alaior, Esporles, Sant Josep de sa Talaia y Santa Eulària des Riu (5), Alaró (4), Capdepera (3) y Santa Eugènia, Selva y Es Mercadal (1).

Por categorías, hay 102 establecimientos emblemáticos; 127 arraigados y con historia; 30 con patrimonio e historia; 55 con historia; 53 arraigados, y 13 arraigados y con patrimonio.

Al acto de entrega de placas han asistido también la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR), Silvia Delgado, y la regidora de Comercio y Desarrollo Local, Catalina Cortés.