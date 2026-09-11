El Govern cede al Ibavi una parcela en Petra para construcción 19 viviendas de protección pública

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la cesión gratuita de dos fincas registrales a favor del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de viviendas de protección pública.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior, una de las parcelas, de naturaleza urbana, servirá para construir una promoción de 19 viviendas, mientras que la otra cesión corresponde a una finca rústica que pasa de forma gratuita a manos del Ibavi para planificar otra futura promoción de viviendas.

Estas fincas pertenecían a Gestur, SA, una sociedad mercantil con mayoría de capital público, adscrita a la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, en la que participa la comunidad en un 49,33%. La Junta General de Accionistas de Gestur en la sesión celebrada el 19 de junio de 2025 acordó repartir un dividendo con cargo a reservas voluntarias entre los socios. Estas dos fincas forman parte de ese dividendo, con una valoración de 636.800 euros y 28.638 euros, respectivamente.