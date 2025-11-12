El Govern se compromete con entidades sociales de ayuda a domicilio a impulsar la formación de personal cualificado

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en una reunión con representantes de las entidades de ayuda a domicilio Arrels y Ales, Lourdes Martí y Pau Vadell, respectivamente. - CAIB

PALMA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsará soluciones para garantizar una formación práctica y de calidad en el sector de los cuidados, que aseguren la continuidad de los servicios esenciales de atención a las personas dependientes.

Se trata de una de las propuestas que ha puesto encima de la mesa la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en una reunión con representantes de las entidades de ayuda a domicilio Arrels y Ales, Lourdes Martí y Pau Vadell, respectivamente.

Según ha señalado la Conselleria tras el encuentro, el Govern abrirá un diálogo entre Trabajo, Educación y Dependencia para encontrar soluciones conjuntas a la falta de mano de obra en el sector.

Los representantes de Arrels y Ales han trasladado a la consellera y a la directora del Servicio de Empleo de Baleares (COIB), María Luján Olivera, su preocupación por esta cuestión y por las dificultades que tienen las empresas del sector sociosanitario para acoger a alumnos en prácticas de segundo curso de formación profesional.

La Conselleria ha señalado que esta situación deriva de la interpretación de la ley de Formación Profesional y del Decreto 121/2010, que limita la colaboración entre los centros educativos y las empresas.

Además, han advertido que está provocando una falta creciente de profesionales cualificados para el servicio de ayuda a domicilio y otros ámbitos de atención a la dependencia.

Cabrer ha subrayado que el Plan de Empleo de Calidad de Baleares aborda actuaciones específicas en el sector de los cuidados, puesto que es uno de los sectores con más expectativas de crecer en los próximos años, debido al envejecimiento de la población y al incremento de la esperanza de vida.