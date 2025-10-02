El Govern se compromete a iniciar el encuadramiento de los puestos de trabajo de IB3 en octubre. - CAIB

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha comprometido a iniciar a lo largo del mes de octubre el encuadramiento de los puestos de trabajo de IB3 de acuerdo con las distintas categorías establecidas.

Ha sido durante la primera reunión a tres bandas, este jueves, con la participación del comité de empresa de IB3, la dirección del ente público y la directora general de Función Pública, Violeta Rodríguez.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha señalado que su departamento no se marca ningún plazo, pero que "trabajará sin parar".

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que el proceso de encuadramiento implica revisar de manera individualizada los expedientes de cada trabajador para determinar en qué categoría puede quedar integrado.

El encuentro, celebrado en la sede de la Conselleria y con una duración aproximada de una hora, ha servido para establecer las bases del proceso de integración de los trabajadores de IB3.

Cabrer ha explicado que la primera fase ya se ha completado, con la revisión de la documentación relativa a las titulaciones y la antigüedad de toda la plantilla.