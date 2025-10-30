El Govern confía en que antes de Navidad los afectados por las lluvias en Ibiza puedan empezar a cobrar ayudas de alivio

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha expresado este jueves su confianza en que antes de Navidad los afectados por las fuertes lluvias que azotaron Ibiza entre finales de septiembre y principios de octubre puedan empezar a cobrar las ayuda inmediatas de alivio que impulsa el Ejecutivo autonómico con una dotación de cinco millones de euros.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de una reunión con otras instituciones y expertos para la preparación de un plan para el eclipse total solar de 2026.

Estarellas ha explicado que Govern y consell insular están ultimando la redacción de los convenios que permitan el lanzamiento de las aportaciones y en cómo se van a distribuir estos cinco millones de euros.

El Govern, ha explicado, se reunió la semana pasada con diferentes patronales, y está ahora a la espera de las valoraciones de daños. Cuando estas valoraciones iniciales estén disponibles se podrán lanzar las líneas de ayudas a fondo perdido y que sirvan de alivio mientras llegan otras ayudas.

Estarellas ha recordado que el Gobierno central todavía no ha aprobado la declaración de zona gravemente afectada, lo que impulsaría la tramitación de ayudas.