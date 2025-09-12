El Govern confía en solucionar la falta de vivienda: "Es el principal factor de exclusión social en Baleares"

Archivo - Tiendas de campaña en el Puente del Reino, a 14 de febrero de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha confiado en que las diferentes políticas que ha desplegado a lo largo de la presente legislatura permitan solucionar los problemas de acceso a la vivienda en Baleares.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado acerca del creciente número de personas sin hogar en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

"Yo no soy el competente, pero ya he dicho alguna vez que el principal factor de exclusión social en Baleares es la vivienda, la falta de un techo. Es el principal problema que sufrimos en Baleares", ha señalado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

Costa ha puesto el ejemplo del elevado número de personas que viven en Ibiza --de donde él es natural-- y que, pese a tener un empleo estable, "se ven en una situación de precariedad que no es aceptable".

"El Govern ha sido consciente de esta realidad desde el minuto uno. Y, humildemente, creo que no se nos puede decir que no hayamos emprendido todas las medidas que han estado a nuestro alcance para intentar resolver, abordar, paliar, la falta de vivienda en Baleares", ha defendido.

No obstante, ha subrayado que las políticas de vivienda "no tienen resultados inmediatos" y ha lamentado que en los ocho años del Govern de Pacte no se hicieran "políticas de vivienda para solicionar el problema".

"Hoy, hacer un diagnóstico equivocado nos llevaría a estar diez años más sin hacer nada. La realidad es que no hay vivienda suficiente para la gente, y cuando digo gente digo rentas medias y bajas. Chalets sí que se hicieron en los últimos ocho años, demasiados. Pero pisos para la gente, viviendas plurifamiliares, no", ha recriminado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico, en cualquier caso, ha considerado que algunas de las medidas aprobadas hasta el momento, como deducciones fiscales en las transmisiones o "para intentar ayudar a los arrendatarios" han permitido "ayudar un poco".