El Govern confía en tener la situación "reconducida" en las Pitiusas, que anotan el octubre más lluvioso en 75 años

Efectivos de la UME desplegados en las calles de Eivissa para paliar los efectos de la dana Adam - Germán Lama - Europa Press

EIVISSA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior ha confiado en que la situación generada tras la dana Adam quede "reonducida" en las próximas horas en Eivissa y Formentera, dos islas que han registrado el octubre más lluvioso de toda la serie histórica, es decir, 75 años.

Así lo ha destacado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz, quien ha explicado que en zonas como la estación de Es Codolar se han registrado cifras récord de hasta 193 litros por metro cuadrado.

En declaraciones a los medios tras presidir en Eivissa la reunión del Cecopi, Gárriz ha señalado que es un dato a resaltar teniendo en cuenta las danas de 2025, que tuvieron "un impacto importantísimo".

Sin embargo, los datos ahora registrados, con niveles incluso superiores en cuanto a la recogida de agua, confirman el buen resultado del trabajo realizado de manera coordinada durante los meses previos.

Según Gárriz, se han registrado cerca de 300 incidentes, con un último "coletazo" en estas últimas horas. En la actualidad, ya no hay avisos activos en Baleares, por lo que los esfuerzos se centran ahora en resolver las incidencias registradas en zonas de Playa d'en Bossa o en el municipio de Santa Eulària.

"La novedad es que en la carretera del aeropuerto no se ha tenido que intervenir de manera extraordinaria con la UME porque durante estos días el operativo de refuerzo ha permitido sacar y evacuar a tiempo el agua y que la vía estuviera practicable", ha destacado.

El director general ha destacado que las infraestructuras críticas y servicios esenciales están funcionando a pleno rendimiento y sólo se han registrado incidencias en el Hospital de Formentera. "Ahora nos quedan unas horas con mucha intensidad de trabajo", ha añadido.

La previsión es tener la situación reconducida en las próximas horas, aunque se mantiene en Pitiusas el nivel 2 del plan de inundaciones, mientras que se rebaja en Mallorca.

Gárriz también ha querido agradecer el comportamiento de los ciudadanos y ha puesto en valor el "esfuerzo tremendo" que se ha realizado para mantener limpios los torrentes, lo que ha facilitado el drenaje del agua.

SE MANTIENEN ALERTAS DE PROTECCIÓN CIVIL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha afirmado que el episodio de lluvias y tormentas se acerca al final, pero no ha terminado.

Tal y como indicaban las previsiones, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana ha vuelto a haber intensas lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en Mallorca, Eivissa y Formentera.

Estos núcleos han pasado pronto, pero han descargado importantes cantidades de lluvia que en ocasiones han superado los 40 litros por hora.

La previsión para las próximas horas es que el episodio de lluvias y tormentas provocado por 'Adam' merme de forma gradual. De hecho, en las Pitiusas y Mallorca ya se han cancelado los avisos amarillos, mientras que la Aemet mantiene activo un aviso amarillo por lluvias y tormentas que pueden afectar a Menorca hasta las 18.00 horas.

Según explican los predictores, se trataría de episodios de lluvia no tan intensos como los vividos en las últimas horas en Baleares. La previsión estima que podrían producirse precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Aunque la previsión meteorológica es favorable, Emergencias ha decidido mantener activas las alertas de protección civil debido a las afectaciones sufridas en Pitiusas y Mallorca durante los últimos días, que han provocado la saturación del suelo y de las cuencas de algunos torrentes, así como incidentes menores que todavía siguen abiertos.

En concreto, continúa vigente la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por lluvias y tormentas en todo el archipiélago, así como el Plan Inunbal en Eivissa y Formentera en situación operativa 2 (SO-2) y en Mallorca en situación operativa 0 (SO-0).

36 INCIDENTES PENDIENTES

En cuanto a los incidentes que siguen abiertos, quedan 36 de los 388 que se han registrado en el 112 desde el inicio del episodio, este sábado. De estos 36 incidentes, 11 corresponden a Mallorca, 23 a Eivissa y dos a Formentera.

Por tipología, se trata mayoritariamente de inundaciones en establecimientos o vías, caídas de árboles y caídas de elementos urbanos.

La Dirección General de Recursos Hídricos del Govern realiza un seguimiento constante de los torrentes, especialmente de los de Eivissa, que han estado al límite de su capacidad o incluso se han desbordado debido a la acumulación de precipitaciones. Sin embargo, en estos momentos, ningún torrente de Baleares está desbordado ni se encuentra al límite de su capacidad.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) sigue trabajando con los Bomberos de Eivissa y el resto de cuerpos de emergencias de la isla -Protección Civil e Ibanat- en las tareas de recuperación de la Pitiusa menor, que se centran principalmente en la extracción de agua y barro de las zonas que han quedado inundadas.