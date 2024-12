Govern y Consell de Ibiza firman el convenio para complementar las ayudas para estudiantes desplazados

IBIZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, han firmado este miércoles el convenio por el cual la Conselleria aporta 237.380 euros para que complemente su convocatoria de ayudas de desplazamiento para estudiantes empadronados en la Isla que cursen estudios universitarios fuera durante el año académico 2024-2025.

Según ha informado el Govern en un comunicado, de esta compensación económica para desplazamientos se pueden beneficiar, si cumplen unos requisitos académicos mínimos, los alumnos residentes en Ibiza que se tengan que desplazar fuera para cursar estudios universitarios oficiales, siempre que no puedan hacer estos estudios en su Isla de residencia, bien porque los estudios no se ofrecen o bien porque no han obtenido plaza.

La Conselleria ha asegurado tener la voluntad de continuar con la política de ayudas económicas para los alumnos universitarios de las Baleares.

Según ha reiterado, quiere garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades por motivos de insularidad de los alumnos de las Islas y favorecer la calidad, la competencia y la excelencia en el rendimiento académico de la comunidad universitaria.

El Govern ha recordado que con el Consell de Menorca se ha firmado un convenio similar para complementar sus ayudas y que las ayudas para los estudiantes empadronados en Mallorca se gestionan directamente por parte de la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores.