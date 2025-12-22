Govern y Consell de Ibiza firman el protocolo de planificación para transferir las competencias de las tres residencias

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí. - CAIB

IBIZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Consell de Ibiza han firmado este lunes el protocolo que establece la planificación para la transferencia de las competencias de las tres residencias en Ibiza.

Lo han suscrito la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, y la gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal, Sira Fiz.

Según ha informado la Conselleria, el protocolo es la base sobre la que se articulará el traspaso para garantizar que este se realice con una estructura sólida y bien planificada, dando estabilidad al proceso.

La consellera ha agradecido al presidente del Consell la buena coordinación institucional que está llevando a cabo con el Govern respecto a este tema y ha dejado claro que con este protocolo la Conselleria pretende "evitar que se reproduzcan problemas pasados".

En este sentido, ha destacado que "el protocolo activa una fase de planificación estratégica, imprescindible en una operación compleja de transferencia de servicios esenciales como esta".

"Queremos que la transferencia se realice con todas las garantías de cara a los trabajadores protegiendo sus derechos laborales y, por supuesto, también con todas las garantías en la atención a las personas usuarias, con el objetivo de prestar siempre el mejor servicio", ha añadido.

Por su parte, el presidente del Consell Insular ha valorado "muy positivamente" esta "primera piedra para iniciar el traspaso" gracias al Govern que, ha apuntado, "ahora escucha" a la institución insular y "entiende que este proceso sólo es posible con una financiación adecuada y realista".

Marí ha explicado que con este protocolo se abre una fase que "permitirá recabar los datos necesarios para garantizar que se hará con recursos, seguridad jurídica y con respeto absoluto para trabajadores y usuarios".

El presidente insular ha concluido asegurando que las residencias "no son sólo un edificio, son también hogares y merecen una gestión cercana, estable y comprometida".