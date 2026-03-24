El Govern y los consells coordinan la inspección pesquera de Baleares y preparan la vigilancia de 2026

El Govern y los consells de Baleares se reúnen para coordinar la inspección pesquera y preparar la vigilancia de 2026. - GOIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern y los consells de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera se han reunido este martes por primera vez para coordinar la inspección pesquera de Baleares, con el objetivo de preparar el programa de vigilancia para el año 2026.

Según ha comunicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa, la reunión, que ha tenido lugar en la sede del Consell de Menorca, ha permitido avanzar en la coordinación de los servicios de inspección y vigilancia y en el establecimiento de criterios de actuación.

Durante la sesión, se han puesto en común las principales novedades previstas para el año 2026, entre las que destaca el funcionamiento de la aplicación 'PescaREC' del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), así como diversas iniciativas impulsadas por el Govern. Igualmente, se ha analizado el funcionamiento de las cajas verdes para controlar la actividad pesquera.

Además, se ha acordado el calendario de inspecciones conjuntas en materia de ordenación pesquera, lo que permitirá reforzar la coordinación entre administraciones insulares y el Govern en esta materia.

La sesión la han presidido el director general de Pesca, Antoni M. Grau, y la directora insular de Economía del Consell Insular de Menorca, Alícia Martí, y supone, según el Govern, el inicio de una serie de reuniones para preparar el programa de vigilancia en 2026.