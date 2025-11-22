El Govern convoca cuatro plazas del cuerpo subalterno reservadas a personas con discapacidad intelectual

Archivo - Una persona escribe en un papel. - CAIB - Archivo

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado cuatro plazas (tres en Mallorca y una en Menorca) del cuerpo subalterno reservadas a personas con discapacidad intelectual.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en nota de prensa, se ha aprobado la convocatoria, las bases, los ejercicios y el temario, así como la designación del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para ingresar, por el turno libre, en el cuerpo subalterno correspondiente a la reserva del 2 por ciento para personas con discapacidad intelectual.

La convocatoria se ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y prevé tres plazas en Mallorca y una en Menorca dirigidas específicamente a personas con discapacidad intelectual.

Para acceder a ellas no se exige ninguna titulación académica y se requiere el certificado de conocimientos de lengua catalana de nivel B1.

El cuerpo subalterno es uno de los cuerpos básicos de la Administración pública y agrupa a profesionales que realizan tareas de apoyo esenciales para el funcionamiento diario de las dependencias públicas: atención e información básica al público, control de accesos, reparto de documentación interna o apoyo logístico en oficinas y servicios.