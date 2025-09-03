El Govern crea la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos para agilizar las inversiones y diversificar la economía

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern impulsa la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE) para agilizar, simplificar y acompañar la tramitación de proyectos que permitan diversificar y transformar el modelo económico de Baleares.

"Alfombra roja a la inversión", ha subrayado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en declaraciones a los medios tras participar en la reunión para presentar la UAPE, celebrada en Ca n'Oleo, en las que ha explicado que este viernes el Consell de Govern aprobará el decreto ley que regula dicha unidad.

La presidenta ha hecho hincapié en que el objetivo de la UAPE es "diversificar de verdad" y diseñar qué tipo de inversión se busca para el archipiélago, teniendo en cuenta las bases de la agenda de transición del Pacto por la Sostenibilidad.

Los proyectos podrán solicitar ser declarados como de especial interés estratégico si cumplen determinados requisitos, como la inversión, los puestos de trabajo y el impacto del proyecto.

A la reunión han asistido representantes de patronales y sindicatos, así como de las cámaras de comercio de Mallorca y Menorca, de los colegios oficiales de Baleares de Ingenieros y Arquitectos, del Icaib y del Círculo de Economía de Mallorca.