El Govern cree innecesario que Prohens se reúna con la izquierda para culminar la negociación sobre zonas inundables

PALMA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha considerado innecesario que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, se reúna con la izquierda para culminar la negociación sobre zonas inundables.

Costa se ha pronunciado de este modo este viernes, en una rueda prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está en negociaciones con los grupos de la izquierda con la finalidad de llegar a acuerdos "con planteamientos y redacciones concretas" de unas enmiendas que espera que se puedan aprobar en el Pleno del Parlament del próximo martes.

Unas negociaciones que "siguen vigentes --Costa ha asegurado que, sin ninguna duda, continuarán este fin de semana--" y, durante las cuales, el portavoz del Govern balear se ha reunido presencialmente con los partidos de la izquierda --PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Més per Menorca--, según ha confirmado el propio Costa, quien ha mantenido que "la voluntad del Govern es llegar a acuerdos".

De hecho, según Costa, en estos momentos sobre la mesa del Govern solo está la intención de "llegar a un acuerdo", ningún otro "futurible". Por este motivo, ha continuado, durante los días que quedan hasta el próximo martes, días que, ha considerado, son "más que suficientes", porque "ha habido avances", continuarán las negociaciones, porque "hay posibilidades de alcanzar un acuerdo".

Unas negociaciones que, en todo caso, no incluirán una reunión entre la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la izquierda, porque "no se considera necesario". Y "no se considera necesario", ha detallado Costa, porque "hace dos semanas que se está negociando y la presidenta está al tanto. De hecho, ella inició los contactos con los partidos de la oposición" para tratar de alcanzar un acuerdo en relación con la legalización de construcciones en zonas inundables, ha incidido, convencido de que dicho acuerdo "está próximo".

Con todo, el portavoz del Govern ha advertido a la izquierda que pese a que "puede ser que existan posiciones divergentes en aspectos concretos", como no se plantea incorporar al texto del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que se debatirá el próximo martes en la Cámara, una única enmienda, si no que son diversas, "nadie entendería que porque no haya acuerdo en un aspecto puntual no se alcance ningún acuerdo en otros aspectos".

Finalmente, Costa ha confiado en que, independientemente de lo que ocurra durante las negociaciones con la izquierda, el decreto de simplificación administrativa siga contando con el apoyo de Vox, formación con la que "ya se ha llegado a diferentes acuerdos en enmiendas tanto en la fase de ponencia como en la de comisión".