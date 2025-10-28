El Govern defiende la creación de una Sindicatura de Greuges para controlar la administración pero augura falta de

Archivo - La consellera de Presidencia, María Antonia Estarellas, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la creación de la Sindicatura de Greuges como herramienta para controlar el funcionamiento de la administración autonómica.

No obstante, ha descartado esta posibilidad, que está recogida en el Estatut d'Autonomia de Baleares, ante la previsión de que no podrían concitar el apoyo necesario en el Parlament.

Así lo ha dicho durante su comparecencia en el pleno parlamentario de este martes para dar informar sobre el grado de cumplimiento de dos puntos de una resolución derivada de una moción relativa a transparencia y buen gobierno que fue debatida y aprobada el pasado marzo.

Uno de los puntos instaba al Govern a promover la iniciativa legislativa correspondiente para modificar la ley de creación del registro de transparencia y control del patrimonio y de las actividades de los cargos públicos y a establecer un control externo que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Estas cuestiones vienen recogidas en el acuerdo firmado el pasado febrero en la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Baleares.

Otro punto de la moción reclamaba al Ejecutivo autonómico a tener una actitud ejemplarizante ante los casos de incumplimiento o abuso en el ejercicio de los derechos y deberes de representación política que ostenten los funcionarios.

Pasados seis meses, sostienen los socialistas en su escrito, no se ha dado cumplimiento a ninguno de estos puntos y, a la vez, se ha producido "un polémico caso de absentismo laborar por parte de una funcionaria de la comunidad autónoma con responsabilidades políticas".

Se trata de una referencia velada al caso de la funcionaria de la Dirección General de Función Pública y portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, a quien se le abrió un expediente por supuestas irregularidades en cumplimiento de su compatibilidad laboral que se cerró con una amonestación leve.

Estarellas ha reconocido la falta de cumplimiento de estos compromisos y ha explicado los diferentes escenarios que el Govern ha tenido sobre la mesa.

"El primero, y es mi intención pero vistas las discrepancias en este Parlament parece que será imposible, sería el desarrollo de la figura estatutaria que es la del síndico", ha explicado la también vicepresidenta autonómica. "Me parece imposible que podamos aprobar no la norma sino quién sería el síndico que se pusiera al frente", ha añadido.

A su parecer, sería "la figura más oportuna y más adecuada". "Lo habíamos hablado y es mi primera apuesta, un síndico independiente que no debe convertirse en la oficina anticorrupción, porque ya tenemos la Fiscalía y la Sindicatura de Cuentas", ha subrayado.

Según el Estatut d'Autonomia, el Parlament, mediante una ley, puede crear la institución de la Sindicatura de Greuges para la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para supervisar e investigar las actividades de la administración autonómica.

El síndico debería ser elegido por la Cámara con el apoyo de las tres quintas partes de los dipuatados y actuaría como alto comisionado del Parlament, al que rendiría cuentas de su actividad. También actuaría en coordinación con el Defensor del Pueblo.

La segunda opción que el Govern baraja, ha apuntado Estarellas, es convenir la creación de un canal externo de denuncias con el Estado cuando este cree la autoridad independiente.