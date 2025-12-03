El Govern defiende una gestión ambiental adaptada a la presión humana de cada territorio en la feria Expo AIRE

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, en la feria Expo AIRE 2025 - CAIB

PALMA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha defendido la necesidad de adaptar las estrategias de gestión ambiental al grado de presión humana que registra cada territorio, especialmente en aquellos espacios naturales que combinan valores ecológicos de alto interés con un uso público intensivo o creciente.

Así lo ha reivindicado en la mesa redonda 'Los otros espacios naturales: humedales, lagunas y entornos marinos' de la feria Expo AIRE 2025 que se celebra este martes y miércoles en Córdoba y que reúne a gestores de espacios naturales, instituciones, empresas especializadas y expertos que abordan la conservación, la gestión sostenible y el turismo de naturaleza.

En su intervención, Torres ha recordado que Baleares cuenta con 13 espacios naturales protegidos, dos de los cuales disponen de una superficie marina muy significativa y son ejemplos contrastados de gestión adaptada a su contexto.

Se trata del Parque Nacional Marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera y del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera. En el primero de ellos, ha explicado que se trata de un entorno de baja presión humana y acceso regulado, lo que permite centrar los esfuerzos en la vigilancia ambiental, el control del furtivismo y la preservación de hábitats sensibles como las praderas de posidonia.

En cambio, Ses Salines afronta una presión turística y recreativa muy elevada, lo que obliga a ordenar sus usos, reforzar los mecanismos de control de fondeos y garantizar un equilibrio entre la conservación y las actividades humanas.

La directora general ha detallado algunas de las medidas de gestión impulsadas en los últimos años, como la vigilancia sobre las praderas de posidonia, la implantación o ampliación de campos de boyas ecológicas o la mejora de coordinación entre las diferetnes autoridades competentes para garantizar respuestas "coherentes y eficaces".

Torres ha aprovechado para poner en valor el Pacto por la Sostenibilidad impulsado por el Govern que, a su criterio, permite integral la conservación ambiental, el desarrollo económico y la sostenibilidad territorial.

Según la directora general, este pacto contribuye a reorientar el modelo turístico y económico de Baleares a partir de los límites ecológicos y del reconocimiento del patrimonio natural como un activo estratégicos.