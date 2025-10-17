Govern defiende refuerzo de psicólogos en centros de salud y recuerda que es un plan piloto que funciona en otras CCAA

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha defendido este viernes el plan para reforzar la presencia de psicólogos en los centros de salud y ha recordado que es un plan piloto, pero que está funcionando en otras Comunidades Autónomas.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes, Costa ha respondido a las críticas desde diversos ámbitos en relación a esta iniciativa del Govern que apuntan a que no se ajustaría a la normativa vigentes.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha avanzado que a pesar de las críticas, seguirá adelante con el plan insistiendo en que se trata de un plan piloto en relación a una cuestión que se considera conveniente.

Costa ha llamado la atención sobre el hecho de que "no abundan" los psicólogos clínicos por lo que ha defendido la implantación del programa. El conseller ha subrayado que se trata de una medida sin precedentes en el archipiélago y que ya funciona en otras Comunidades Autónomas. Según ha añadido, son profesionales que cuentan con la titulación requerida y que merecen el máximo respeto.

Cabe recordar que el Sindicato Médico de Baleares (Simebal-CESM) ha alertado de que la incorporación de psicólogos generales sanitarios (PGS) para cubrir puestos en Atención Primaria anunciada por la Conselleria de Salud no se ajusta a la normativa vigente. La organización sindical ha explicado que estos puestos se corresponden por ley y por competencia profesional a otro tipo de profesionales, los psicólogos especialistas en Psicología Clínica (PEPC).