El Govern destina 1,3 millones a la atención social a implicados en un procedimiento judicial

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado a la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia destinar un máximo de 1,3 millones de euros a la convocatoria de acción concertada con la entidad Fundación Instituto de Reinserción Social por el servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento judicial.

Según ha informado posteriormente en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, el concierto tiene una duración de cuatro años, del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2030, y da continuidad al servicio que se había prestado a estas personas a través de un concierto anterior.

La finalidad del concierto es atender a las personas implicadas en un procedimiento judicial penal o civil para facilitarles su capacidad de afrontamiento de las dificultades y problemas que ello supone.

Así, se les informa y asesora sobre la problemática judicial y los recursos de la red comunitaria a su alcance, se realiza una intervención psicosocial, y se les ayuda en trámites y gestiones para prevenir la reincidencia, normalizar su situación personal y facilitar su incorporación social.