El Govern destina 300.000 euros al fondo escolar de emergencia de esre curos para atender a alumnos vulnerables

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades destinará este curso 2025-2026 un total de 300.000 euros a los centros públicos de Baleares a través del fondo escolar de emergencia, que serán destinados a dar respuesta a situaciones sociales sobrevenidas que afecten a alumnos vulnerables.

Educación ha recibido hasta ahora 209 solicitudes de centros educativos, una cifra que supone un incremento respecto a las 157 registradas el curso pasado.

La previsión es que a lo largo de esta semana se asigne las cuantías correspondientes a cada uno de ellos, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

El objetivo de este fondo es cubrir las necesidades inmediatas del alumnado que no dispone de recursos económicos para afrontar gastos como menús o meriendas, participar en actividades escolares complementarias o extraescolares, asistir al programa de escuela matinal, adquirir libros de texto o material informático, pagar las tasas académicas o garantizar la conectividad de los dispositivos en su casa.

Este fondo, ha subrayado Educación, permite a los centros actuar con rapidez ante situaciones de emergencia mientras se habilitan soluciones más estables a largo plazo.

Hace tres semanas, en el pleno del Parlament del pasado 4 de noviembre, la diputada socialista Amanda Fernández recriminó al conseller del ramo, Antoni Vera, que todavía no se hubiera convocado el fondo de emergencia.

La convocatoria, alegó Fernández, se suele lanzar a final de curso o durante los meses de verano para que los centros puedan solicitar las ayudas con antelación. Vera aseguró entonces que se presentaría la semana siguiente.