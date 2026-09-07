El Govern destina más de 16.000 euros para mejorar la conservación de los restos arqueológicos del Illot des Frares

Restos arqueológicos en el Illot des Frares, frente al puerto de la Colònia de Sant Jordi. - CAIB

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de Ports de Baleares (PortsIB), ha destinado 16.261 euros al yacimiento arqueológico del Illot des Frares, frente al puerto de la Colònia de Sant Jordi, con el objetivo de mejorar la conservación de los restos y facilitar su visita e interpretación.

La Conselleria ha destacado este lunes en una nota de prensa que la actuación, que ejecuta la empresa especializada Arquiocet bajo la dirección del arqueólogo Mateu Riera, incluye la limpieza de la vegetación, la retirada de escombros y residuos, y la mejora del itinerario de visita y del entorno de los restos arqueológicos.

También se prevé abrir un acceso al yacimiento e instalar dos paneles informativos con contenidos sobre la historia y los restos arqueológicos del islote.

Los trabajos permitirán adecuar en torno al 80 por ciento del espacio arqueológico y facilitar su mantenimiento y el acceso de los visitantes.