El Govern destinará casi dos millones a soterrar parte del torrente de sa Mosquera y mejorar los muros de encauzamiento

Vista general del torrente de sa Mosquera a su paso por Caimari. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern llevará a cabo unas obras en el torrente de sa Mosquera a su paso por Caimari por un valor de 1,9 millones de euros, con los que se enterrará una parte y se mejorarán los muros de encauzamiento.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de alrededor de un año y, actualmente, el proyecto se encuentra en fase de preparación para salir a licitación, según ha explicado la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua en una nota de prensa.

La actuación se divide en dos fases, con una primera fase centrada en el soterramiento del torrente, con una inversión prevista de 1,3 millones de euros financiada a través del impuesto de turismo sostenible (ITS). La segunda fase contempla la adecuación del cauce a cielo abierto y la mejora de estos muros, con una dotación económica de 600.000 euros.

El proyecto incluirá, además, un estudio de inundabilidad, análisis geotécnicos y un levantamiento topográfico detallado, con el fin de "garantizar la viabilidad técnica y la correcta ejecución de las obras".

El Ejecutivo ha informado de estas actuaciones a raíz de la visita a la localidad del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, donde ha estado acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, el alcalde de Selva, Joan Rotger, y la delegada de la Alcaldía de Caimari, Ana María Rotger, para conocer sobre el terreno el alcance de la intervención prevista.

El objetivo de reducir de forma "sustancial" el riesgo de inundación en el núcleo urbano y reforzar la seguridad de este tramo especialmente "sensible" durante episodios de lluvias intensas.

Durante la visita, el conseller ha señalado que esta actuación permitirá dar una respuesta a una situación que "preocupa desde hace años" a los vecinos de Caimari y avanzar en "la mejora de la seguridad del municipio frente a episodios de lluvias intensas".

Asimismo, ha destacado que el objetivo es adaptar el torrente a "las necesidades actuales, al aumentar su capacidad de desagüe y reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano".

El conseller también ha subrayado que con esta actuación el Govern cumple con su compromiso de ejecutar estas obras, una vez que el Ayuntamiento de Selva ha cumplido con el suyo al retirar del cauce del torrente los servicios urbanos de conducción de aguas residuales, con una inversión de 500.000 euros.

Durante la visita, se ha recordado el episodio de lluvias intensas de septiembre de 2019, cuando las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento del torrente a su paso por Caimari y causaron daños en viviendas e infraestructuras, lo que puso de manifiesto la vulnerabilidad de este tramo y la necesidad de una actuación estructural.

El proyecto contempla la ampliación de la capacidad hidráulica del torrente en el tramo urbano y periurbano, para ampliar la cobertura actual del torrente en la calle des Torrent a lo largo de aproximadamente 170 metros y dar continuidad al tramo ya cubierto aguas arriba.

"Esta intervención permitirá mejorar la capacidad de desagüe del cauce en episodios de lluvias intensas, con un diseño adaptado para soportar crecidas con un periodo de retorno de hasta 500 años y al mismo tiempo contribuir a la mejora y ordenación del espacio urbano", han apuntado.

A partir de la calle des Fornassos, el cauce se acondicionará a cielo abierto mediante la adecuación de la sección y la mejora de los muros de encauzamiento, que se integrarán en el entorno con soluciones acordes a la estética tradicional de la zona.

Asimismo, el proyecto prevé la ejecución de nuevas pasarelas peatonales y una obra que permitirá el cruce del torrente sin condicionar futuros desarrollos urbanos, para mejorar la conectividad del entorno.

En conjunto, la actuación se desarrollará a lo largo de un tramo aproximado de 800 metros y supondrá una mejora "significativa" del comportamiento del torrente a su paso por Caimari.

"Esta actuación es, además, un ejemplo de colaboración y coordinación institucional entre el Govern y el Ayuntamiento de Selva, que han trabajado de forma conjunta para hacer posible esta intervención", han destacado.