El Govern destinará casi un millón de euros a digitalizar la red de agua de los municipios de menos de 20.000 habitantes

De izquierda a derecha, el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, el conseller del Mar y el Ciclo del Agua, y el alcalde de Selva, Joan Rotger, en la presentación de una campaña para ahorrar agua. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a financiar proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua en los municipios de Mallorca con menos de 20.000 habitantes, con una inversión total de casi un millón de euros.

Estas ayudas forman parte del Perte de digitalización del ciclo del agua y están financiadas con fondos europeos Next Generation, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

Su objetivo es impulsar la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento mediante la implantación de tecnologías digitales que permitan "mejorar el control de las infraestructuras, detectar fugas, optimizar el consumo energético y mejorar la planificación de los recursos hídricos".

Entre las actuaciones que podrán desarrollarse se incluyen la instalación de sistemas de telecontrol, sensores y contadores inteligentes, así como plataformas digitales que permitirán monitorizar en tiempo real parámetros como caudales, presiones o niveles de agua en las redes municipales. Estas herramientas facilitarán detectar incidencias con mayor rapidez, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema.

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que el agua es uno de los "grandes retos estructurales" de Baleares y ha recordado que el Govern ha situado su gestión como una prioridad estratégica durante esta legislatura.

"Baleares es un territorio insular donde el agua es un recurso limitado. No se puede depender únicamente de si un invierno es más o menos lluvioso. Hay que invertir, planificar y gestionar mejor cada gota", ha señalado.

Lafuente también ha explicado que, aunque las lluvias registradas durante este invierno han permitido mejorar la situación de las reservas hídricas, es necesario mantener una gestión "prudente" y avanzar en la modernización de las infraestructuras.

"Las lluvias dan un respiro pero no cambian la realidad de fondo. El cambio climático altera los patrones de precipitación y obliga a ser cada vez más eficientes en la gestión del agua", ha afirmado.

La presentación de estas ayudas se produce además a dos días de la celebración del Día Mundial del Agua, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger un recurso esencial para la vida, la economía y el entorno natural de Baleares.

En este sentido, el conseller ha hecho un llamamiento al uso responsable del agua y ha recordado que el ahorro es "una responsabilidad compartida" entre administraciones, sectores económicos y ciudadanía.

Por ello, el Govern volverá a impulsar este año una campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua dirigida tanto a residentes como a visitantes, que se difundirá en varios idiomas con el objetivo de promover "hábitos de consumo responsables".

"El agua es un bien limitado que se debe cuidar entre todos. Cada gesto cuenta y cada gota que se ahorra contribuye a proteger el futuro de las islas", ha señalado.

CERCA DE 163.000 PARA DIGITALIZAR LA RED DE SELVA

La presentación de la convocatoria se ha realizado en Selva, en un acto en el que también han participado el alcalde del municipio, Joan Rotger, y el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat.

Durante la visita se ha explicado el proyecto que se desarrollará en el municipio, que contará con una inversión de casi 163.000 euros, y que permitirá avanzar en la digitalización de la red de abastecimiento mediante la incorporación de nuevos sistemas de control y monitorización.

Las actuaciones previstas permitirán mejorar el conocimiento del funcionamiento de la red municipal, detectar fugas de forma temprana, optimizar las presiones del sistema y disponer de información en tiempo real sobre el estado de las infraestructuras. Todo ello contribuirá a reducir pérdidas de agua, mejorar la eficiencia del servicio y facilitar la planificación de futuras inversiones.

Rotger ha destacado la importancia de este tipo de proyectos para municipios de menor tamaño, que "a menudo deben afrontar la renovación de sus infraestructuras hidráulicas con recursos limitados".