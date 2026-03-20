El Govern destinará nueve millones de euros a programas de atención a personas en riesgo de exclusión social

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PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar nueve millones de euros a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de interés general como por ejemplo la atención social a personas en riesgo de exclusión.

Se hará con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre sociedades, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

La recaudación se corresponde con los años 2026 y 2027 y los proyectos a ejecutar, con los años 2027 y 2028. Además, dadas las circunstancias económicas de estas entidades, se ha autorizado el pago anticipado del total de las ayudas y sin la exigencia previa de garantía.

Las subvenciones serán para financiar los gastos derivados del funcionamiento de servicios y programas de atención social, orientación, valoración e integración para el fomento de la inclusión social, así como de servicios de atención social dirigidos a personas y familias en riesgo de exclusión social.