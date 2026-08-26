El Govern dice que "escucha a todo el mundo" ante las quejas de los ecologistas por no reunirse con ellos tras el 26J

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación contra la saturación turística, a 26 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha reivindicado que el Govern "escucha a todo el mundo" en el marco del debate sobre el modelo turístico de Baleares.

De este modo se ha expresado al ser preguntada este miércoles por las quejas del GOB y Terraferida, cuyos representantes habían criticado horas antes que el Ejecutivo autonómico y el Consell de Mallorca no hayan respondido a la petición de mantener una reunión que formularon tras la multitudinaria manifestación contra la manifestación turística que recorrió las calles de Palma el pasado 26 de julio.

El presidente del GOB, Joan Moranta, ha lamentado esta mañana que ninguna de las dos instituciones hayan atendido a su petición cuando se cumple un mes de la protesta. "Nos han dicho que han recibido nuestro correo y ya", ha dicho.

Estarellas ha asegurado que desconocía que los ecologistas hubiesen pedido mantener una reunión con el Govern antes o después de la manifestación. A su parecer, en caso de producirse debería ser con la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, "que de manera permanente está relacionada con todos los sectores".

"Este Govern, de manera valiente, ya hace dos años que puso en marcha el Pacto por la Sostenibilidad con todo tipo de entidades, entre ellas el GOB, que formó parte de la primera parte del documento. Este Govern ha escuchado muchísimas de las propuestas que se hicieron de manera libre y siempre ha estado a la escucha de lo que tienen que decir las entidades, patronales y sindicatos", ha sostenido.

"Podemos decir, en mayúsculas, que somos un Govern que escucha a todo el mundo. Si tiene que haber más reuniones o menos, eso ya es cosa de la Conselleria de Turismo", ha zanjado la consellera.