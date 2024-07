El Govern dice que a partir de ahora negociará "ampliamente" con los grupos las iniciativas que lleve al Parlament

Costa cuestiona la credibilidad de los ofrecimientos del PSIB y asegura que Apesteguia y Castells "no son del mismo estilo"



PALMA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha señalado que a partir de ahora negociará "ampliamente" las iniciativas que lleve al Parlament con todos los grupos, tras la ruptura del pacto entre PP y Vox.

"Llevaremos a cabo el programa de gobierno con geometría variable", ha subrayado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern.

En esta línea, ha asegurado que el Govern "continuará gobernando exactamente igual que ahora", con la diferencia que no tiene un compromiso con Vox y ni con las 110 medidas firmadas hace un año. "Esto está roto", ha apostillado.

De este modo, Costa ha explicado que a medida que el Govern vaya presentando proyectos de ley, hablará y negociará con todos los partidos políticos. Sin embargo, ha negado contactos con los grupos de la oposición, argumentando que "todo llegará en su momento".

"LA CREDIBILIDAD DEL PSIB ES LIMITADA"

En relación con los ofrecimientos del PSIB, quien se ha mostrado dispuesto a dialogar si se remueve al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y si no se deroga la ley de memoria democrática, entre otras cuestiones, Costa ha cuestionado la "credibilidad" del partido, al considerar sus ofrecimientos "oportunistas".

Según el portavoz, la credibilidad de los ofrecimientos de los socialistas es "limitada" y es un partido "poco fiable" pero, ha matizado, esto no implica que el Govern no se plantee la posibilidad de negociar ciertos proyectos de ley, como por ejemplo la ley de conciliación.

Preguntado por la posibilidad de negociar con el resto de partidos de la oposición, Costa ha considerado que los portavoces de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, y Més per Menorca, Josep Castells, "no son del mismo estilo" que el portavoz socialista, Iago Negueruela. "Son gente de palabra", ha dicho.

Así, el Govern está dispuesto a hablar y negociar con ambos partidos cada iniciativa, "desde la distancia ideológica" que los separa. "Cuando llegue el momento negociaremos en sentido amplio con todos los que quieran", ha insistido.