El Govern dice que el PP negociará la derogación de la ley de Memoria Democrática "cuando llegue el momento"

PALMA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha señalado que el PP negociará "cuando llegue el momento" la derogación de la Ley de Memoria Democrática, tras la ruptura del pacto con Vox.

Así lo ha indicado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha recordado que el programa de gobierno del PP no incluía la derogación de esta ley y que actualmente los 'populares' no tienen el compromiso que tenían antes de la ruptura del pacto.

En consecuencia, "cuando llegue el momento de decir sí o no a la derogación, el PP lo negociará y llegará o no a acuerdos", ha asegurado Costa, añadiendo que "no está decidida" la postura del Govern en este sentido.

En esta línea, ha insistido en que el Govern está dispuesto a negociar "ley por ley y propuesta por propuesta" con Vox y con el resto de grupos parlamentarios.