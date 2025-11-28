El Govern diseña una herramienta para consultar y actualizar información sobre los viñedos de Baleares

Archivo - Imagen de un viñedo en Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este viernes el nuevo visor del Registro vitícola de Baleares, una herramienta cartográfica georreferenciada que permite consultar y actualizar de manera directa la información oficial del viñedo del archipiélago, para "reforzar así la modernización administrativa del registro".

Esta plataforma ha sido desarrollada en colaboración con el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (Icgib), que se integra en la infraestructura de datos espaciales Ideib, según ha explicado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa.

El acto de presentación, dirigido a bodegas y viticultores, ha permitido mostrar el funcionamiento de la plataforma y sus capacidades.

El sistema incorpora datos relativos a parcelas, variedades, portainjertos, año de plantación y titularidades, y permite la visualización conjunta con capas municipales y recintos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac). Esta integración facilita una gestión "más ordenada y precisa" del potencial vitícola.

El proyecto se enmarca en el desarrollo del Decreto 34/2020, por el que se fijan los principios generales en materia de control del potencial de producción vitícola en Baleares y responde al objetivo de disponer de un registro actualizado, coherente y alineado con los requerimientos de la normativa estatal y comunitaria.

Durante la sesión, el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha subrayado que la puesta en marcha del visor representa un "avance significativo" en la gestión del Registro vitícola, ya que permite "una actualización inmediata y una consulta estructurada de la información".

Asimismo, ha destacado que la herramienta se concibe como "un sistema en evolución" y ha agradecido la colaboración de los Consells insulares en su implantación y mantenimiento.

El visor incluye también una capa pública accesible a través del catálogo de datos abiertos y del visor general de la Ideib, al reforzar el compromiso del Govern con la transparencia y la difusión de información útil para el sector.

"La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural continúa así con su apuesta por la digitalización de los servicios agrarios y la mejora de los instrumentos de planificación, gestión y control del viñedo en Baleares", han explicado.