Govern encarga al IBE instalar sistemas fotovoltaicos en todas las cubiertas y aparcamientos de la CAIB

La medida impulsa el autoconsumo renovable en los edificios de la Administración autonómica y su sector público instrumental

El acuerdo permite al IBE actuar en todos los espacios disponibles, sujeto a la viabilidad técnica y presupuestaria

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha encargado al Instituto Balear de la Energía (IBE) instalar sistemas fotovoltaicos en todas las cubiertas y aparcamientos de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB).

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que el Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria a ampliar el encargo al IBE para la instalación de sistemas fotovoltaicos en todas las cubiertas y aparcamientos propiedad de la CAIB y de sus entes dependientes.

El acuerdo anterior, aprobado en mayo de 2023, preveía la ejecución de proyectos fotovoltaicos únicamente en un conjunto determinado de cubiertas y estacionamientos.

La medida aprobada este viernes faculta al IBE para gestionar el aprovechamiento energético de estas instalaciones y vincular los contadores de consumo de la Administración autonómica y su sector público instrumental.

El objetivo del acuerdo es impulsar el autoconsumo energético renovable en los edificios públicos y reducir la dependencia de fuentes no renovables. Tras el análisis de la experiencia acumulada, la disponibilidad técnica y la planificación de las necesidades energéticas, se ha considerado oportuno ampliar la autorización para que el IBE pueda actuar en todas las cubiertas y aparcamientos de la CAIB, sin limitaciones territoriales ni por colectivos, siempre y cuando exista viabilidad técnica y presupuestaria.

Asimismo, el Consell de Govern ha instado a la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación y a los órganos competentes en materia de patrimonio de cada conselleria y entes del sector público instrumental a adoptar las medidas necesarias que permitan la ejecución del acuerdo, en relación con la autorización de los citados espacios públicos.

Esta iniciativa no conlleva ningún cambio en la titularidad o adscripción de los bienes inmuebles, ni supone una modificación en el uso o naturaleza de las infraestructuras afectadas.