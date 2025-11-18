El Govern establecerá un mecanismo para facilitar el reintegro de los pagos indebidos de la renta social garantizada

Rodríguez (Vox) pide acabar con est ayuda y Fernández responde que el Govern apuesta por la Resoga PALMA, 18 (EUROPA PRESS)

El Govern establecerá un régimen propio de mecanismos para facilitar el reintegro de pagos indebidos de la renta social garantizada (Resoga) con "el menor menoscabo para las familias, siempre que no se haya detectado mala fe".

Así lo ha dicho la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en el pleno de este martes, en el que ha indicado que la intención del Govern es modificar la ley para establecer este mecanismo, aunque a día de hoy se sigue con el procedimiento habitual establecido en la normativa vigente.

La consellera ha insistido en que la gestión del anterior Govern con la Resoga fue "caótica", tras ser preguntada por el diputado de Vox Sergio Rodríguez por las irregularidades detectadas en el pago de esta prestación.

Rodríguez ha remarcado que su formación "ya advirtió" de esta situación hace tiempo que, a su parecer, "genera desafección pública". "El fraude continuado hace concluir que la izquierda vive y sobrevive gracias a las paguitas, hemos de acabar con estos instrumentos", ha sostenido.

De su lado, Fernández ha respondido que el Ejecutivo "mantiene su apuesta clara" por esta prestación como una herramienta de protección social e inclusión.

"No podemos ni criminalizar de forma generalizada a los perceptores de la Resoga, que se han visto perjudicados, muchos de ellos, por la nefasta gestión del Gobierno de la señora Armengol, pero tampoco podemos estar de acuerdo y vamos a combatir ese falso buenismo de la izquierda", ha dicho la consellera.