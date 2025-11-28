El Govern flexibiliza el Plan de Financiación de Servicios Sociales Comunitarios Básicos

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el Plan de Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios Básicos de Baleares 2025-2027 con una serie de modificaciones destinadas a dar más flexibilidad y margen de tiempo a las entidades locales para cubrir vacantes y cumplir las ratios establecidas.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha informado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern que las modificaciones atienden a las peticiones de los consells insulares y entes locales.

Este plan de financiación fue aprobado el 30 de mayo de 2025 y articula los programas, fondos y prestaciones de los servicios sociales comunitarios básicos, y establece los criterios de su financiación.

En el texto se habían detectado varias dificultades prácticas a la hora de planificar su ejecución y justificación, de modo que se han realizado modificaciones para dar más flexibilidad y margen de tiempo a las entidades locales para cubrir vacantes y cumplir las ratios establecidas, así como reducir la carga administrativa ante ausencias o procesos de contratación, sin afectar a la prestación de los servicios esenciales.

Se amplían, pues, los plazos previstos para determinados incumplimientos y se penaliza en la financiación según el perfil que ha generado el incumplimiento de ratios. También se amplía el plazo considerado para las ausencias de corta duración.

Asimismo, se reduce el número de anexos exigible, se amplía el plazo de presentación de los documentos y se realizan cambios en la distribución de los remanentes de algunos fondos a otros municipios.