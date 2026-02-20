El Govern impulsa en Menorca la emisión en digital DAB+ de IB3 Ràdio - CAIB

MENORCA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado el inicio de las emisiones de IB3 Ràdio en tecnología digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) en Menorca, en el proceso que está convirtiendo a la emisora balear en la primera radio autonómica de toda España que emite en esta tecnología.

Después del encendido en Eivissa el pasado 30 de enero, Menorca se ha conectado mediante el encendido en el centro de telecomunicaciones de Monte Toro, en Es Mercadal.

La culminación del despliegue tendrá lugar en Mallorca el próximo día 1 de marzo, coincidiendo con el Día de Baleares, según ha subrayado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en una nota de prensa.

Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que con el impulso de estas emisiones, Baleares se coloca a la vanguardia tecnológica gracias a la apuesta por la modernización de los servicios públicos, en este caso aplicados a un ámbito fundamental, la comunicación pública.

La emisión en DAB+ mejorará la calidad del sonido, la experiencia del oyente y la estabilidad de la señal, especialmente en movimiento, han indicado.

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha celebrado la expansión de la nueva tecnología y ha subrayado la apuesta del Ejecutivo regional "por la innovación que facilite la vida de los ciudadanos y mejore el acceso a servicios públicos modernos y de calidad".

Por su parte, el director general de IB Digital, Miquel Cardona, ha señalado que esta apuesta confirma que "la digitalización y la mejora de los servicios públicos tienen impacto real en el día a día de los ciudadanos".

Asimismo, IB3 Ràdio, a través de su director, Daniel Barjacoba, ha destacado que la emisora se convierte de esta manera en un ente pionero en España, "confirmando la esencia con la que nació, dispuesta a estar cerca de los ciudadanos de Baleares".

En este contexto, el Govern ha apuntado que la tecnología DAB+ complementa la radio tradicional y los servicios por internet, ofreciendo una radiodifusión digital estable, sin interferencias, con mejor recepción en carretera y mayor capacidad para incorporar nuevos contenidos y servicios.

Además, permite mostrar información adicional en pantalla en función del receptor, como el nombre del programa o datos asociados.

"La sintonización de IB3 Ràdio en DAB+ es sencilla y cada vez más habitual, tanto en receptores domésticos como en vehículos, ya que la normativa europea establece que los coches nuevos comercializados en la Unión Europea con radio integrada incorporen recepción de radio digital terrestre.

Bastará con realizar una búsqueda de emisoras DAB+ disponibles y seleccionar IB3 Ràdio cuando el servicio esté activo en cada isla", han recalcado.

El objetivo final es que la cobertura de IB3 Ràdio en DAB+ pueda igualar e incluso superar la actual en analógico, especialmente en términos de estabilidad de señal y experiencia en movilidad, dentro de una estrategia autonómica que prevé nuevos centros de emisión en el conjunto de Baleares