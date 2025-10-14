El Govern impulsa la reforestación en la finca de s'Alqueria Vella, con la plantación de 40.000 árboles autóctonos

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado la reforestación en la finca pública de s'Alqueria Vella, en el Parque Natural de la Península de Llevant, con la plantación de 40.000 árboles autóctonos.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que ha iniciado los trabajos de reforestación en la finca pública de s'Alqueria Vella, en el término municipal de Artà, dentro del Parque Natural de la Península de Llevant. Esta actuación, que prevé la plantación de 40.000 árboles y arbustos autóctonos, forma parte del convenio de colaboración con la Fundación TUI Care Foundation para el período 2024-2028. Se enmarca en un proyecto de restauración forestal y mejora del medio natural, dotado con más de un millón de euros --de los cuales la Fundación TUI Care Foundation aporta 550.000 euros--.

Las tareas, ejecutadas por el Institut Balear de la Naturaleza (Ibanat), tienen como fin principal recuperar las zonas afectadas por incendios forestales y restaurar la cubierta vegetal del Parque Natural de la Península de Llevant. La zona elegida para la nueva repoblación se sitúa cerca del camino dels Presoners y contará con especies propias de la flora balear como el pino carrasco, el acebuche, el labiérnago, el aladierno, el lentisco y el palmito.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha destacado que "esta actuación es un ejemplo de cómo la colaboración entre el sector público y el privado beneficia al medio natural, ya que contribuye a restaurar los bosques, conservar la biodiversidad y reforzar la lucha contra el cambio climático".

Toda la planta que se utilizará para la reforestación se ha producido en el vivero forestal de Menut (Cefor), en Escorca, y procede de semilla autóctona recogida en localidades próximas. "Esta práctica permite preservar la diversidad genética de las especies y aumentar la capacidad de adaptación de la repoblación a las condiciones del terreno", ha subrayado Simonet.

La zona en la que se lleva a cabo la actuación presenta una elevada complejidad ambiental, ya que la regeneración natural del bosque no progresa debido a la falta de banco de semillas, la presencia de cabras asilvestradas y la pedregosidad del terreno. Por este motivo, se ha empleado maquinaria específica para la preparación del suelo, concretamente una retroaraña procedente de Asturias, capaz de trabajar en pendientes pronunciadas y en áreas rocosas de difícil acceso.

Los trabajos se han planificado con el máximo cuidado para preservar la biodiversidad y el patrimonio de la zona. No se ha intervenido en rodales donde habita el Jasminum fruticans, del cual esta es la única población conocida en Baleares, y se han evitado afecciones a elementos etnológicos o zonas de antiguos cultivos.

Además de la restauración forestal, el proyecto pretende mejorar la retención de agua, reducir la erosión del suelo y favorecer la biodiversidad. Los nuevos bosques ayudarán a proteger el terreno frente a la lluvia y el viento, fomentarán la infiltración y la retención de agua y reducirán el riesgo de inundaciones. También crearán nuevos hábitats para la flora y fauna autóctonas, favoreciendo la conectividad ecológica y la resiliencia del paisaje, y contribuirán a frenar la desertificación y mejorar la calidad del aire mediante la captura de dióxido de carbono.

El convenio con la Fundación TUI Care Foundation incluye también otras actuaciones, como la mejora y diversificación de reforestaciones anteriores, con la incorporación de más de 2.000 ejemplares, principalmente de encina, y la realización de trabajos selvícolas. Además, contempla la mejora de los cerramientos, la recuperación de los hábitats litorales de Son Real y la promoción de actividades de voluntariado y educación ambiental, con la edición de nuevos materiales divulgativos y la instalación de señalización interpretativa en el Parque.