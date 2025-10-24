El Govern impulsa la sustitución de luces convencionales por ledes en la UIB con una inversión de 2,5 millones

El proyecto permitirá incorporar sistemas de iluminación más eficientes y detectores de presencia en los edificios universitarios

Esta actuación reducirá el consumo eléctrico, generará ahorro económico y reducirá la huella de carbono de las instalaciones

PALMA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha impulsado la sustitución de luces convencionales por ledes en la Universitat de les Illes Balears (UIB) con una inversión de 2,5 millones de euros.

En nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado que el Consell de Govern ha autorizado al Instituto Balear de la Energía (IBE) para hacer una inversión de 2,5 millones destinada a sustituir las luces convencionales por tecnología de led y a incorporar detectores de presencia en los edificios de la UIB.

Se trata de una iniciativa de la Conselleria, enmarcada en el Plan de Actuación del IBE para 2025, que incluye objetivos estratégicos orientados a fomentar el uso de energías más eficientes y sostenibles en el sector público.

Está previsto que el IBE y la UIB firmen un convenio de colaboración con el objetivo de definir y ejecutar las actuaciones necesarias para optimizar la eficiencia energética de los edificios universitarios. De este modo, se aprovecharán los recursos técnicos y la experiencia del IBE para implementar mejoras significativas en materia de ahorro y sostenibilidad.

Entre los beneficios que aportará esta actuación destacan el incremento de la eficiencia energética de los edificios públicos, la reducción sustancial del consumo eléctrico destinado a la iluminación y la disminución de los costes de mantenimiento, gracias a la mayor durabilidad de los equipos de led. A ello se le suma la reducción de la huella de carbono, lo que refuerza la apuesta del Govern por la sostenibilidad integral de las infraestructuras públicas.

La sustitución por luces ledes modernizará las instalaciones de la UIB, para ofrecer una luz más uniforme, estable y de alta fidelidad cromática, además de eliminar el parpadeo típico de los sistemas antiguos. Esta mejora contribuirá a crear entornos de trabajo y estudio más confortables, que favorecen el rendimiento y reducen la fatiga visual de las personas usuarias.

El proyecto también promueve los principios de la economía circular, al garantizar la correcta gestión de los residuos generados por la sustitución de luces.

Estas actuaciones están financiadas con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la Unión Europea-Next Generation EU. En concreto, la Conselleria, a través de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, ha asignado partidas presupuestarias del PRTR para impulsar inversiones en eficiencia energética en edificios públicos de la comunidad autónoma de Baleares. La renovación de luces en la UIB forma parte de este conjunto de actuaciones.