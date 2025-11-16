El Govern instala una antena de la red de TetraIB en la parroquia de Sant Jordi

El gerente de IB Digital, Miquel Cardona, durante la instalación de la antena de Tetra IB en Sant Jordi. - CONSELLERIA DE ECONOMÍA, HACIENDA E INNOVACIÓN

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Sant Josep han puesto en servicio una nueva antena de la red TetraIB en la parroquia de Sant Jordi, como el primer paso de un plan en ejecución que reforzará progresivamente las comunicaciones críticas de seguridad y emergencias en Ibiza.

La nueva estación mejora de inmediato la cobertura en Sant Jordi, el aeropuerto de Ibiza, Playa d'en Bossa y el frente costero hasta la punta d'es Jondal, zonas de alta densidad residencial y gran presión turística durante el verano.

En un comunicado, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha indicado que con esta instalación arranca un despliegue por fases que triplicará la infraestructura de TetraIB en Ibiza, al pasar de siete a 21 estaciones, con el objetivo de alcanzar el 90% de cobertura territorial y situar a la isla al nivel del resto del archipiélago.

"Es una prioridad del Govern y la está ejecutando ya, dado que este esfuerzo se enmarca en una inversión balear de 13 millones de euros, cofinanciada por Feder, para modernizar y hacer crecer la red TetraIB en todas las islas", ha añadido.

El refuerzo de TetraIB en Ibiza es progresivo y se irá completando por fases. El objetivo es elevar la cobertura insular y homologarla con la del resto de islas, al priorizar las zonas críticas para la operatividad de Policía Local, el 112, las emergencias sanitarias y bomberos.

La utilidad de contar con una red pública y prioritaria quedó patente en el gran apagón nacional, puesto que TetraIB fue la única red que no cayó en Baleares y permitió que los servicios de emergencias operaran incluso cuando las redes comerciales no podían.

"TetraIB no compite con las redes privadas, las respalda cuando más falta hace. Esta antena en Sant Jordi aporta estabilidad justo donde teníamos más retos operativos", ha indicado el director general de Emergencias, Pablo Gárriz.

De hecho, la Policía Local de Sant Josep llevaba años reclamando mejoras en la cobertura de su término municipal. La nueva estación refuerza las comunicaciones en entornos aeroportuarios, eventos multitudinarios, episodios meteorológicos e incidencias turísticas, y mejora la coordinación con otros cuerpos.

"Es una gran noticia para los agentes y los vecinos porque Sant Jordi, el aeropuerto y Playa d'en Bossa ganan calidad y continuidad en las comunicaciones. Era una demanda histórica que hoy empieza a resolverse", ha asegurado la primera teniente de alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Nieves Bonet.

TetraIB es la red profesional del Govern basada en tecnología Tetra, diseñada para grupos cerrados de usuarios como policías, bomberos, emergencias sanitarias, protección civil. A diferencia del modelo histórico --cada administración con su propia red--, el Govern apuesta por una red común que facilite la coordinación entre Estado, comunidad autónoma y mundo local.

El convenio con la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) permite que Policías Locales y servicios municipales se adhieran a TetraIB como servicio compartido, para reducir duplicidades, unificar licitaciones y optimizando personal técnico.

"El objetivo es claro y es crear una gran red pública compartida que eleve la coordinación, ahorre costes y simplifique la gestión para ayuntamientos y consells. Sumar en una única red es ganar en seguridad y eficiencia", ha resumido el gerente de la Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital, operadora de TetraIB), Miquel Cardona.