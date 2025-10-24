El Govern invertirá cerca de 7,5 millones en la ampliación de la depuradora de Es Mercadal

MENORCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes una inversión de cerca de 7,5 millones de euros para el proyecto de ampliación y mejora del tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad menorquina de Es Mercadal.

Desde la administración insular han explicado que esta inversión cubre, tanto las obras de ampliación y mejora de la planta, como los servicios de dirección facultativa, inspección, control y coordinación de seguridad y salud. El presupuesto base de licitación se distribuye en 7,16 millones para las obras y 314.600 euros para la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud. La ejecución del proyecto se financiará en dos anualidades: 2,99 millones en 2026 y 4,48 millones en 2027.

El proyecto prevé la sustitución del actual sistema de lagunaje por una planta convencional en cabecera, equipada con tratamientos adaptados a la normativa vigente y a los requisitos de reducción de nitrógeno y fósforo. Parte del sistema de lagunaje existente se conservará como sistema de afinado, con el objetivo de optimizar la calidad del agua depurada, que se destinará a la reutilización agrícola mediante la balsa anexa a la planta. También se instalará una planta fotovoltaica como medida para reducir el impacto ambiental.

Con esta actuación, la capacidad de tratamiento se duplicará, pasando de los 1.700 metros cúbicos al día actuales a 3.500 metros cúbicos al día en temporada alta, lo que permitirá cubrir las necesidades actuales y futuras del municipio.

La Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abaqua) gestiona el sistema general de saneamiento y depuración asociado a la EDAR de Es Mercadal, en virtud del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de Es Mercadal el 30 de diciembre de 2020 y prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2028. Este sistema da servicio a los núcleos urbanos de Es Mercadal, Fornells, playas de Fornells y Ses Salines, y está formado por la propia depuradora y tres estaciones de bombeo: Fornells, Ses Salines y Santa Victòria.