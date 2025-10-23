El Govern invertirá cuatro millones de euros hasta 2028 para el proyecto de sensorización de diferentes ámbitos

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, interviene en la Tourism Innovation Summit (TIS) 2025. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará cuatro millones de euros entre 2026 y 2028 para la segunda fase del proyecto de sensorización, con la licitación de grandes proyectos de sensores tras haber testeado diferentes tecnologías.

Así lo ha anunciado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante su participación este jueves en el Tourism Innovation Summit (TIS) 2025, según ha explicado la Conselleria del ramo en una nota de prensa.

Bauzà ha defendido en una ponencia el modelo turístico del Govern, basado en la innovación y la digitalización como herramientas clave para avanzar hacia la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Bauzà ha explicado que, desde el Govern, se impulsa la estrategia para convertir Baleares en un 'Territorio Inteligente', con el objetivo de "recoger datos en tiempo real e históricos que permitan tomar decisiones basadas en la evidencia".

En este sentido, ha destacado que se monitorizan recursos naturales como las playas, el agua o los espacios naturales, con beneficios directos para la administración, la ciudadanía y los turistas.

En playas como Es Trenc, Cala Turqueta o Ses Illetes ya se utilizan sensores WiFi --que detectan dispositivos con la conexión activada-- y sensores de conteo de entradas y salidas, que proporcionan datos en tiempo real sobre la afluencia. Esta información ayuda a gestionar la saturación y a planificar mejor la visita a estos espacios.

"El Govern ya dispone de datos y estadísticas calibradas y se trabaja para desarrollar aplicaciones o paneles informativos que permitan a los ciudadanos y visitantes conocer qué playas están más concurridas y, así, fomentar una gestión turística más sostenible", ha explicado el conseller.

Además, el Govern también monitoriza aparcamientos en espacios naturales, balsas de agua para incendios, boyas de amarre para detectar usos indebidos, así como la calidad del aire, el ruido y la afluencia en zonas como la Serra de Tramuntana. También se llevan a cabo estudios sobre la salinización de las aguas residuales y el control de las extracciones de agua en pozos, con el objetivo de "optimizar los recursos hídricos".

"Todos estos datos permiten tomar decisiones informadas y pueden compartirse con la ciudadanía para fomentar un uso responsable de nuestro entorno", ha añadido Bauzà.

'DOBLE DIGITAL DE BALEARES' PARA HACER SIMULACIONES

Finalmente, Bauzà ha subrayado la importancia del 'Doble Digital de Baleares', un proyecto con una inversión de 4,6 millones de euros, que permitirá monitorizar el estado del territorio en diferentes ámbitos y realizar simulaciones o predicciones para "optimizar la toma de decisiones".

Esta representación virtual del archipiélago permitirá conocer con precisión cómo influirían ciertos fenómenos naturales o la aplicación de determinadas políticas. En su primera fase, el proyecto se centra en emergencias, recursos hídricos y turismo, y próximamente se ampliará a los ámbitos del transporte, la biodiversidad, los incendios, la energía y los residuos.

"El Doble Digital es el germen de una futura aplicación que quiere poner a disposición de la ciudadanía, para saber en tiempo real si un espacio natural está o no saturado y poder redirigir los flujos de visitantes. Es un paso más hacia un modelo turístico inteligente, equilibrado y sostenible", ha concluido.

En su intervención, el conseller también ha destacado las convocatorias impulsadas por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aatib), que promueven "la innovación, la sostenibilidad y la circularidad dentro del tejido empresarial turístico".

Entre ellas, ha destacado la convocatoria de subvenciones de I+D+i, destinada a financiar proyectos innovadores a través de la cooperación empresarial, con el objetivo de "buscar, implementar y digitalizar soluciones sostenibles en los establecimientos turísticos".

Esta línea, con un crédito publicado de 13,6 millones de euros y 79 beneficiarios, impulsa proyectos de investigación fundamental, investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad, con un "enfoque directo en la resiliencia, la adaptación al cambio climático y la reducción de emisiones de carbono".

Actualmente, el programa se encuentra en ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025. Además, se han puesto en marcha otras dos líneas complementarias.

Una como es la Convocatoria de Circularidad en el ámbito turístico, con un presupuesto de 1,49 millones de euros y una previsión de 14 proyectos beneficiarios, actualmente en tramitación y otra Convocatoria de Eficiencia Energética 2, con una dotación de 10,09 millones de euros y 254 beneficiarios, especialmente establecimientos turísticos vacacionales (ETV), que ya se encuentra en fase de revisión de justificaciones y pago.

Este conjunto de programas responde al objetivo de la Ley 8/2012 de Turismo de Baleares, orientado a elevar la sostenibilidad económica, ambiental y social, reducir la huella ecológica del sector turístico y avanzar hacia la transformación de las islas en la primera destinación circular del mundo.

RECHAZO AL REGISTRO ÚNICO DE VIVIENDAS TURÍSTICAS

En el mismo foro también han intervenido los responsables de turismo de otras comunidades autónomas, como Andalucía o la Comunidad Valenciana.

De hecho, Baleares es uno de los doce territorios que han firmado la 'Declaración de Sevilla', en rechazo al Real Decreto sobre el Registro Único de Viviendas Turísticas. El Govern acusa al Ejecutivo central de "invadir competencias", ya que ha remarcado que las materias turísticas están "transferidas a las comunidades autónomas y, en el caso de Baleares, a los Consells insulares.

Según el Govern, este registro estatal es "una cortina de humo" que no sirve más que para "confundir", ya que "nadie podrá inspeccionar un incumplimiento", dado que Vivienda y Turismo son áreas "competencialmente diferentes".

Para Bauzà, si se quiere para acabar con la vivienda vacacional ilegal lo que hay que hacer es "perseguir la oferta pirata", como lo hacen los Consells en Baleares con "más inspectores e inspecciones que nunca, con estrategia y con diálogo con las plataformas".