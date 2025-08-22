El Govern invierte 2,6 millones de euros en la mejora de las depuradoras de agua de Baleares

Archivo - Fotografía de la depuradora EDAR del Consell insular de Mallorca. - CONSELL INSULAR DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha dado luz verde a una inversión de 2,6 euros destinada al suministro e instalación de nuevos equipamientos en diversas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Baleares.

El contrato, según ha informado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, se divide en diez lotes, siete en Mallorca, dos en Ibiza y Formentera y uno en Menorca.

De este modo, ha explicado, se podrán ejecutar las labores de mejora de forma paralela por parte de varias empresas. Los trabajos se orientarán a la renovación y refuerzo de equipos que, con el paso de los años, han agotado su vida útil.

También se programara un mantenimiento preventivo que podrá llevarse a cabo en los meses de menor actividad sin poner en riesgo el propio tratamiento.

En total se actuará en 52 instalaciones, de las cuales 22 son estaciones de bombeo y 30 son plantas depuradoras. Por número de elementos a sustituir, destacan siete equipos en Cala Llonga y la renovación integral del bombeo colector 0, ambos en la isla de Ibiza.

En cuanto a instalaciones, las que reciben mayor importe son las depuradoras de Andratx, Cala d'Or, Pollença y Llucmajor en Mallorca; Binidalí en Menorca, y el bombeo del colector 0 junto con la EDAR de Cala Llonga en Ibiza.

Formentera, por su parte, tiene contratada su reforma integral por un importe de casi cinco millones de euros, que se prevé que comience después de la temporada de este año, por lo que no entra en este contrato, ha puntualizado el también vicepresidente autonómico.

La financiación procede del Fondo para el Impulso del Turismo Sostenible (ITS) 2024-2025, en el marco del proyecto 'Pacto para la mejora del saneamiento y la depuración', dotado con un total de 33,4 millones de euros.

De esta cantidad, más de 2,6 millones se destinan específicamente a la modernización de las EDAR a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua).

El plazo de ejecución será de 14 meses y la inversión se distribuirá en dos anualidades, 1,7 millones de euros en 2026 y 928.578 euros en 2027.