El Govern invierte 75.000 euros en obras menores en los centros educativos de Menorca

Archivo - Niños en un patio de colegio - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MENORCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha invertido un total de 75.113 euros en obras menores destinadas a la mejora de las infraestructuras educativas de Menorca durante el curso 2025-2026.

Desde el departamento han explicado en una nota de prensa que entre las actuaciones más relevantes destacan la reparación de goteras en el gimnasio del colegio Mare de Déu de Gràcia de Maó y los trabajos adicionales necesarios para la puesta en marcha de la cocina del nuevo colegio Margalida Florit de Ciutadella.

También se han llevado a cabo diversas actuaciones en el mismo centro para completar la puesta en funcionamiento de este espacio.

Además, se han ejecutado diferentes intervenciones en el instituto Cap de Llevant de Maó relacionadas con la instalación de aulas modulares y su conexión a las redes eléctricas y de datos.

Igualmente, se ha actuado sobre el sistema de climatización del instituto Josep Maria Quadrado de Ciutadella y sobre diversas fisuras detectadas en el gimnasio del instituto Joan Ramis i Ramis de Maó.

Más allá de las obras de mejora y adaptación de los centros existentes, en Menorca se está llevando a cabo la construcción del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional de Ciutadella, que entrará en funcionamiento al inicio del curso 2026-2027, así como la construcción del nuevo colegio Sa Fontassa en Es Mercadal, cuya actividad está previsto que comience durante el primer trimestre del curso 2026-2027.

Además, está en marcha la reforma del polideportivo del instituto Maria Àngels Cardona, que finalizará durante el año 2027.

Desde el Instituto de Infraestructuras y Servicios Educativos de Baleares (Ibisec) también se trabaja en grandes proyectos que se encuentran en fases iniciales, como la reforma del antiguo cuartel de Santiago, en Maó, para convertirlo en el CEPA Joan Mir i Mir, la nueva sede del Conservatorio de Maó o la reforma de fachadas, cubiertas y carpinterías del instituto Josep Maria Quadrado de Ciutadella.