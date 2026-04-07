El Govern llama "irresponsable" a la ministra de Sanidad por su "incapacidad" para poner fin a la huelga médica

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud del Govern, Manuela García, ha llamado "irresponsable" a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su "incapacidad" para poner fin a la huelga nacional de médicos.

Lo ha hecho a través de una carta que le ha remitido recientemente, consultada por Europa Press, en la que le ha vuelto a instar a abrir un espacio de negociación "real, serio y con garantías".

La consellera se ha remitido al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado el pasado 27 de marzo, en el que se abordó la situación provocada por la huelga a petición de todas las comunidades autónomas.

Tras la reunión, ha recordado García, la ministra remitió un escrito a las organizaciones sindicales y declaró ante los medios de comunicación la posibilidad de acudir a alguna vía de mediación para resolver el conflicto laboral.

La consellera, en la misiva, ha señalado que Baleares "en ningún momento" propuso la mediación como un acuerdo y que esta solo apareció como una de las tantas posibilidades planteadas por las comunidades autónomas.

Sí que puso sobre la mesa, ha contrapuesto, la necesidad urgente de dialogar con el comité de huelga para rehacer una negociación "rota de manera unilateral por parte del Ministerio".

"Estamos muy lejos de necesitar un mediador y, si fuera necesario, tendría que ser admitido por ambas partes", ha subrayado la responsable de la sanidad balear.

También le ha recordado a la ministra que en el archipiélago la huelga ha dejado 58.000 actos médicos, 28.000 consultas hospitalarias, 24.000 consultas de atención primaria y 1.200 cirugías suspendidas, lo que ha supuesto un impacto económico de 7,2 millones de euros.

La situación en la que ha quedado el sistema sanitario, ha advertido García, es "inédita y extremadamente grave" y "parece normalizarse mes a mes, sin ningún avance en la negociación, ni en la gestión de una situación claramente excepcional que está generando enormes perjuicios a la sanidad de todo el país".

"Solo puedo calificar su actuación ante esta huelga nacional de médicos como irresponsable, lo que es consecuencia directa de la falta de gestión y la incapacidad de negociación manifestada por su Ministerio durante todos estos meses", le ha afeado a la ministra.

El próximo jueves tendrá lugar una reunión extraordinaria del CISNS en la que, de forma telemática, el Ministerio y las comunidades autónomas hablarán exclusivamente de la huelga médica.