El Govern mejora el programa informático de gestión policial Policía XPO para que sea más accesible

El Govern mejora el programa informático de gestión policial Policía XPO para que sea más accesible
El Govern mejora el programa informático de gestión policial Policía XPO para que sea más accesible - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 22 marzo 2026 11:17
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PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aplicación informática Policía XPO, que actualmente utilizan 57 municipios de Baleares, ha iniciado la migración hacia una nueva versión web que permitirá a los agentes acceder desde cualquier dispositivo, lo que facilitará el mantenimiento y mejorará la experiencia de usuario.

Se trata de un paso necesario para continuar con la implantación y consolidación de este programa impulsado por el Govern a través de un convenio con la empresa pública Servicio de Informática Local de Menorca (Silme), ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Hasta ahora, la aplicación Policía XPO requería la instalación del programa en cada uno de los ayuntamientos, lo que limitaba el acceso y el mantenimiento ya que dependía del ordenador en el que se instalaba.

A partir de ahora, los agentes podrán acceder desde cualquier dispositivo. Según la Conselleria, con la migración hacia un entorno web, la tecnología deja de estar obsoleta y evoluciona hacia una versión adaptada a la actualidad, que permite cubrir las necesidades de los ayuntamientos.

Para llevar a cabo esta migración, el equipo técnico del programa ubicado en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior se ha desplazado estos días a Menorca para trabajar con los técnicos de Silme, con el objetivo de formarse en esta nueva herramienta e iniciar un cambio que, han destacado, "marcará un antes y un después en la funcionalidad del programa".

La aplicación Policía XPO se desarrolló entre 2010 y 2012. En 2017, Silme la cedió al Govern y, desde entonces, se ha extendido por todo el territorio.

Especialmente, han subrayado, a raíz del impulso del actual Govern ante la necesidad y utilidad de este programa para facilitar la gestión y coordinación policial, así como para interrelacionar su información con otros organismos o servicios de emergencias, como el Centro de Coordinación del 112.

Actualmente, hay 57 municipios que utilizan el programa Policía XPO: los ocho de Menorca, Sant Joan de Labritja en Eivissa y 48 de Mallorca.

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