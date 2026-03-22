El Govern mejora el programa informático de gestión policial Policía XPO para que sea más accesible - CAIB

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La aplicación informática Policía XPO, que actualmente utilizan 57 municipios de Baleares, ha iniciado la migración hacia una nueva versión web que permitirá a los agentes acceder desde cualquier dispositivo, lo que facilitará el mantenimiento y mejorará la experiencia de usuario.

Se trata de un paso necesario para continuar con la implantación y consolidación de este programa impulsado por el Govern a través de un convenio con la empresa pública Servicio de Informática Local de Menorca (Silme), ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Hasta ahora, la aplicación Policía XPO requería la instalación del programa en cada uno de los ayuntamientos, lo que limitaba el acceso y el mantenimiento ya que dependía del ordenador en el que se instalaba.

A partir de ahora, los agentes podrán acceder desde cualquier dispositivo. Según la Conselleria, con la migración hacia un entorno web, la tecnología deja de estar obsoleta y evoluciona hacia una versión adaptada a la actualidad, que permite cubrir las necesidades de los ayuntamientos.

Para llevar a cabo esta migración, el equipo técnico del programa ubicado en la sede de la Dirección General de Emergencias e Interior se ha desplazado estos días a Menorca para trabajar con los técnicos de Silme, con el objetivo de formarse en esta nueva herramienta e iniciar un cambio que, han destacado, "marcará un antes y un después en la funcionalidad del programa".

La aplicación Policía XPO se desarrolló entre 2010 y 2012. En 2017, Silme la cedió al Govern y, desde entonces, se ha extendido por todo el territorio.

Especialmente, han subrayado, a raíz del impulso del actual Govern ante la necesidad y utilidad de este programa para facilitar la gestión y coordinación policial, así como para interrelacionar su información con otros organismos o servicios de emergencias, como el Centro de Coordinación del 112.

Actualmente, hay 57 municipios que utilizan el programa Policía XPO: los ocho de Menorca, Sant Joan de Labritja en Eivissa y 48 de Mallorca.